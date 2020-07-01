湖北已婚女子被「外國戰地醫生」騙走67.5萬　破案後仍不信被騙

湖北大冶已婚的柯女士近日陷入「戰地醫生」騙局，對方謊稱會郵寄價值千萬（人民幣．下同）的「美金包裹」回中國後與其平分，騙其「墊付」運費、增值稅、手續費等各種名目款額。 警方稱，在案件已進入偵查後，深陷「異國情緣」的柯女士竟再次被騙，直至案發，柯女士共被騙67.5萬元，卻仍不願相信自己墮入騙局。

柯女士從事地產中介，喜歡在QQ和微信等軟件上聊天。去年2月中旬，她從某微信群添加了名叫「戈麥斯」的男子為好友，對方稱他出生在巴西，祖籍在中國山東，是美國駐伊拉克的戰地醫生，主要治療在伊拉克戰爭中受傷的士兵。漸漸地，兩人越聊越深，對方還給柯女士發來「工作照片」。

「戈麥斯」告訴柯女士，他來中國之前要寄送一個行李篋到中國，裏面裝滿了美金。（示意圖／視覺中國）

相識10多日後，「戈麥斯」告訴柯女士，他要來中國生活，他們很快就可以見面，但來之前要寄送一個行李篋到中國，裏面裝滿了美金，折合人民幣約上千萬元，因為伊拉克「仍在打仗，沒有銀行」，他需要一個信得過的人幫忙接收。對方還承諾在中國投資之後，兩人就平分這筆美金。

為進一步取得柯女士信任，「戈麥斯」發送了一張行李篋堆滿美金的照片。柯女士禁不住對方多次勸說和金錢誘惑，最終答應幫忙接收並保管這筆錢。之後，「戈麥斯」發送一張物流單據給柯女士，要她幫忙「墊付運費」，稱自己到中國後會雙倍奉還。隨後，「運輸公司」聯繫上柯女士，在對方的指引下，柯女士支付了10200元的「證書變更手續費」及7500元的「授權證書費」。

幾日後，「運輸公司」稱行李篋抵達香港中轉，但由於其價值高，需要支付82000元「增值稅」。為了博取信任，「運輸公司」將所有權證書拍照發給了柯女士。柯女士沒有懷疑，再次轉帳。又過了幾日，「運輸公司」再次聯繫柯女士，稱行李篋已到達武漢，但需要支付35萬元的「增值稅」及「洗錢證書費」。柯女士因為手上資金緊張而沒有支付。

「外國戰地醫生」是電訊詐騙中流行的元素。（示意圖／視覺中國）

直到3月中旬，柯女士無意對朋友說起這段經歷，朋友告訴她這是遇到了騙子，要她趕緊報警。及後，警方就此案展開調查時，柯女士卻因抵擋不住美金的誘惑，又找「戈麥斯」聊天，對方若無其事地詢問行李篋是否收到，柯女士稱沒有，對方讓她繼續等待。

又過了幾日，柯女士收到一封郵件，顯示行李篋已到武漢，因為檢測出有貴重物品，所以必須繳納35萬元增值稅。柯女士東拼西湊支付35萬元給「運輸公司」，「戈麥斯」又用各種理由騙柯女士轉帳17.5萬元。在等待行李箱的過程中，「運輸公司」又說因為被警方發現有大量美金，涉嫌走私洗黑錢，需要繳納85萬元罰金。由於實在無力承擔這筆費用，柯女士要「戈麥斯」自己過來處理。

對方回應稱可以來中國，但柯女士必須承擔他的機票和到機場的費用，一共5萬元。柯女士竟一口答應，最後等來的卻是對方「遇襲住院」的消息。

直至今年6月，湖南衡陽警方在辦理一起電訊詐騙案時，在一名疑犯的賬帳戶中發現一筆35萬元入帳，案情才水落石出。然而，柯女士直至案發仍不相信自己被騙。目前，案件在進一步偵辦中。

（北京青年報）