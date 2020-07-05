新冠肺炎｜中國「雙非」夫婦赴加產子回國受阻　走投無路網上求援

一對中國籍夫婦在今年2月內地新冠肺炎疫情嚴重時，持旅遊簽證赴加拿大多倫多產子，嬰兒根據加國法律獲得該國國籍。然而當他們6月要舉家回國時，卻因加拿大新冠肺炎疫情嚴峻，中國領事館暫停辦公，無法為嬰兒申辦《中華人民共和國旅行證》，亦即無法為其購買赴中國的機票，一家三口就此被困加拿大。 丈夫情急之下在當地華人論壇發帖求援，稱目前在加國開支不菲，急切尋求「減輕一點負擔」的辦法。帖文引發熱議，不少網民批評他們當初為了躲避疫情和為嬰兒獲取國籍而不計代價，如今自食苦果；但也有人表達理解，並建議他們先在加拿大租房安頓生活，伺機再為嬰兒辦理證件。 不過，香港01記者發現，截至目前，該帖文已被刪除。

一家三口被困加拿大，丈夫發帖求助。（約克論壇截圖）

據男子所述，今年2月，他與妻子到加拿大，目的非常明確，就是在加拿大生下自己的孩子。根據加拿大的法律，在加拿大領土上出生的孩子，政府會給孩子開具出生證明，孩子生來就可以入籍加拿大。

夫妻二人都不是加拿大永久居民或公民，屬於「雙非父母」。男子表示，自己在中國是一名醫生，2月兩人來到加拿大之後，當時中國正值新冠肺炎疫情爆發期，他為了趕回去工作，不得不將懷孕的妻子獨自留在加拿大。6月，妻子在加拿大安全產下一子，男子火速趕往加拿大看望母子兩人，詎料一家人卻因此被困加拿大，無法回國。

「雙非」父母在海外產嬰後，嬰兒須申辦中國《旅行證》才能搭機返國。（新華社）

兩人原本的計劃是，男子抵達加拿大後，一家人立即買機票回國，但疫情籠罩下回國航班極為有限，機票價格也不菲。更為麻煩是，依照中國法律要求，該名嬰兒須申辦《中華人民共和國旅行證》才能搭乘航班返國，但受疫情影響，中國駐多倫多領事館暫停辦公，無法為其辦理證件。由於領事館開工日期未定，夫婦的旅行簽證又無法享受加拿大福利，一家人在加拿大的生活開銷巨大，走投無路。

根據中國《國籍法》，「雙非」夫婦在國外誕下的嬰兒，即便獲得國外身份，在18歲之前仍具有中國國籍，但首次搭機返國入境必須申辦《旅行證》；待年滿18歲就依法需要對國籍作出取捨。

夫婦兩人的做法引發不少網民炮轟：

－自己是醫生難道還不了解？國內疫情最嚴重的時候也只是武漢嚴重。赴加生子是早就計劃好的，跟疫情無關。 －真不知道這種人是聰明還是愚蠢！自作自受！ －這些國人在外國生孩子，然後一直在國內上學，高考還能享受極低的錄取分數線，打的手好算盤啊！國家甚麼時候可以出台政策堵這個漏洞啊！ －人算不如天算。 －赴加生子原本就應該做好準備，旅遊簽證本來就沒有福利。 －2月份國內疫情都爆發了吧，咋還想著到處跑。

加拿大新冠肺炎疫情：圖為5月24日加拿大多倫多一個伊斯蘭社區團體的成員在開齋節時將糖果送贈給車上的兒童。（AP）

面對網民排山倒海的批評，男子解釋道，妻子遲遲沒有成功懷孕，如今他快40歲終於有了孩子，這一胎對他來說是「背水一戰」，2月中國疫情嚴峻，不敢去醫院，自己又是醫生，隨時要上一線救援，才「出此下策」，將老婆送到當時疫情安全的國外，但沒想到卻釀成這種後果。

不過有網民表示，去加拿大生子需要周詳計劃，肯定是蓄謀已久，就是為了孩子獲得加拿大福利，但男子一概矢口否認，稱自己從醫數年，一家人在中國生活滋潤，赴加生子只是為了「讓孩子多條路」。

也有不少網民對男子表示理解，並提供意見，還有人呼籲附近華人伸手幫助：