【貴州巴士墮湖】21名死者包括司機　生還者：未發現司機行為異常

貴州安順周二（7日）發生嚴重交通事故，一輛載有30多人的巴士行駛途中突然加速墜入湖中，造成21人死亡。死者包括52歲的張姓巴士司機和5名高考生。 一名生還者客回憶巴士墜湖過程時稱，當時車上當時乘客眾多，未發現司機行為異常，「就是突然之間發生的事情」。 此外，交通部就事件印發警示通報，要求督促公交企業密切關注駕駛員身體、心理健康狀況，嚴禁心理不健康、身體不適應的駕駛員上崗從事營運。

▼事故片段｜貴州巴士衝破護欄墮湖▼

據內媒報道，這輛車牌號為貴G02086D的2路巴士從安順火車站駛向客車東站，根據事發當時的CCTV片段，在途經虹山湖大壩中段時，巴士先放慢車速避開其他車輛，隨後突然左轉加速衝破石護欄墜入湖中。截至周二晚上11時，官方指事故中有16人生還，21人死亡。

高中生王順（化名）獲救後接受內媒採訪，他在憶述墮湖一刻時表示，「感覺好突然車一下子就掉水裏了，車上的乘客也是在公交突然拐彎的時候大喊起來，公交車沖向欄杆的時候，車上的很多玻璃一下子就被撞碎了。」

巴士墮湖事故現場，救援人員落水搜救。（中國消防）

據了解，巴士司機張某是當地人，駕駛出事路線巴士經已23年，有關車禍起因及事發經過仍在進一步調查中。據王順回憶，「在此（墮湖）之前，沒有發現任何異常，包括司機也沒有任何不正常之處，就是突然之間發生的事情。車剛剛掉下去的時候，因為玻璃已經碎了的關係，水瞬間就湧了進來。」

王順稱，在水湧進來的一瞬間，他拼命向外遊，最遊上岸大難不死。他指自己當時意識狀態比較清醒，只是擦傷的地方有輕微的痛感，手機等隨身物品已掉落水中。

+ 5 + 4 + 3

另一名高一學生李力（化名）受訪時表示，平時他從學校回家乘坐的巴士就是2路巴士，事發地點也是他每次從補習班回家的必經之地。「我們補課班的老師剛好有事，所以給我們提前20分鐘下課了，不然我可能就會坐這一輛車。」

李力介紹，這條巴士路線途經很多中小學，所以車上一般都會有學生乘坐，當日經過的一間中學正好是今年的高考考場之一。有獲救學生在送院途中，依然拿著浸濕了的書包。而據安順官方消息，共搜救出37人中有12人是學生，其中5人死亡。

交通部：嚴禁心理不健康的巴士司機上崗

事故發生後，交通運輸部安委會印發《關於貴州安順公交車墜入水庫事件的警示通報》。通報提出四點要求，第一點是要汲取教訓和全面排查治理重大安全隱患。

第二點是強化城市公共交通安全管理，要求督促公交企業密切關注駕駛員身體、心理健康狀況，嚴禁心理不健康、身體不適應的駕駛員上崗從事營運，嚴禁客運車輛帶病運行，加強公交車運行動態監控，及時提醒和糾正不安全駕駛行為。

另外兩點要求分別是加強暑期旅客運輸安全工作、強化汛期交通運輸安全保障。

（健康時報／成都商報）