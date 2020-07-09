廣州多間「華為體驗店」遭投訴：誘導顧客預存電話費後「倒閉」

廣州、東莞等地多間自稱是「華為手機體驗店」的商舖，以贈送平板電腦或額外電話費為誘因，吸引顧客支付數千元（人民幣．下同）不等的預繳話費，宣稱會在一到兩年內存入顧客手機帳戶內，但卻在返還話費幾個月後，便聲稱以疫情等原因「倒閉」，消費者追債無門。 不少受害者向內媒投訴受騙經歷，又稱他們在尋求警方和消費者委員會等部門協助時吃閉門羹，被以店舖已經停業、涉案金額較小、非該部門職能等理由拒絕受理。

涉事店家之一的「廣州棠東華為體驗店」。（網上圖片）

受害人之一的陳璐（化名）向澎湃新聞表示，2019年8月，她在逛街時途經廣州棠東華為體驗店，一名身穿西裝的銷售員熱情招呼她，讓其幫忙填寫一份問卷調查，會送一件小禮品。填寫過程中，銷售員稱陳璐的手機號碼有很多積分，可換購一部「華為榮耀暢玩平板2」平板電腦，以及流動充電器（俗稱「尿袋」）等禮品，但需再加69元的平板電腦保修費用。

陳璐覺得69元買到一個平板電腦值得，於是進店，但銷售員話鋒一轉，稱該店正舉行「充值送話費」活動，只要預存3599元話費，即可額外獲贈1000元話費，首年每月只會返還50元，翌年就會每月返還500元，直到返還完4599元為止。她迫不及待簽下合約，詎料收到返還話費僅8個月（400元）後便沒有下文，店舖也換了招牌，人去樓空。

一名「天河區域經理」向陳璐表示，因為疫情破產，無法返還後續話費。（澎湃新聞）

陳璐隨即試圖用微信聯繫這名銷售員時，發現自己已被刪除好友。於是她只好聯絡該店另一位「天河區域經理」，對方稱由於疫情期間未能正常營業，該店已倒閉，後續話費不能正常返還，只能補償1部濾水器或空氣淨化器。

消協指已倒閉不受理 警方：涉案數額過低

陳璐表示，自己頓時發覺受騙，前往派出所報警，但警方稱這屬於消費糾紛，需要找消費者協會。消費者協會則說，只負責監管正在營業的店，不能處理已倒閉的店，建議她報警。

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在網上搜索後，陳璐發現僅廣州就有將近100名類似受害者，被騙的大部分是大學生。涉及的店舖在廣州市天河區上社、龍洞、棠下以及番禺區甚至東莞等地，被騙金額從1000元到6000元不等，目前累計金額已超過7萬元，一些消費者聯繫華為官方客服求助，也未獲處理。也有受害者表示，涉事店家是假冒，並非華為官方營運。

針對上述情況，7月7日，廣州市市場監督管理局工作人員表示，此事屬於消費糾紛，應聯繫廣東省消費者委員會。同日，廣東省消費者委員會一名工作人員表示，從去年9月初至今，已接到不少類似事件投訴電話，但這種情況維權比較困難，「如果已閉店，消委會沒辦法受理」，建議消費者報警處理。7月8日，天河區東圃派出所一名警員表示，手機充值糾紛屬於經濟糾紛，且涉案數額較小，不屬於派出所處理範圍。

（綜合報道）