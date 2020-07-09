國家核安全局通報寧德核電站運行事件　指無放射性輻射

國家核安全局近日通報一宗核安全事件，福建寧德核電廠1號機組在試驗時，工作人員操作失誤，導致乏燃料水池冷卻不足。 通報指，今次事件未有對機組運行產生明顯影響，界定為「0級事件」，並非核應急範圍內。本次事件過程中，對機組運行未產生明顯影響，無放射性後果、無人員照射、無環境污染。

通報指出，事發6月20日下午2時59分，寧德核電廠1號機組當時正處於換料停堆模式（RCS），按計劃要執行安全殼噴淋和隔離階段B綜合試驗（T1EIE001）。惟在A列手動隔離閥1RRI039/060VN未恢復開啟的情況下，運行人員執行程序外操作，遠控關閉B列電動隔離閥1RRI040/059VN，導致乏燃料水池失去冷卻。及至3時08分，運行人員發現異常後重新開啟1RRI040/059VN，恢復正常冷卻，前後共中斷8.5分鐘。

寧德核電廠1號機組在試驗時出錯，導致乏燃料水池冷卻不足。（網上圖片）

通報指，事件是違反寧德核電廠運行技術規範中「PTR系統兩列必須可用，其中至少一列運行以保證乏燃料水池的冷卻」的規定。事件過程中，乏燃料水池溫度由攝氏30.85度上升至30.95度，但仍然滿足運行技術規範的溫度範圍要求，同時各控制系統響應正常，反應堆處於安全狀態，三道屏障完整，無放射性釋放。過程中對機組運行未產生明顯影響，無放射性後果、無人員照射、無環境污染。

通報特別提到，按照國際核事件分級表（INES），1級至3級為事件，4級至7級為事故。0級是屬於偏差，不在INES表內，也不在核應急範圍內，僅用於核電廠糾正偏差和經驗反饋。國家核安全局要求各核電廠營運單位汲取本次運行事件經驗教訓，強化換料停堆模式下的綜合試驗管理，采取有效措施避免運行人員操作錯誤而導致的類似事件。

（綜合報道）