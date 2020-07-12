【貪靚出事】哈爾濱女5萬元做面部填充手術　1年後僵硬變形致毀容

黑龍江哈爾濱現年35歲的女子李小姐，2018年1月到當地一間整形醫院進行淚溝和雙側法令紋填充術。令她沒想到是，2019年8月起，填充物就開始變形並變得僵硬，而後續解決方案則是要分3次手術取出，由於手術要在臉上切3刀，容貌盡失，令她大感不滿。 不過，整形醫院方面僅退還了5萬多元（人民幣．下同）的手術費，但拒絕承認疏失，認為不能排除是李小姐人為因素導致。

為了讓自己變得更漂亮、五官更立體，2018年1月，李小姐在朋友介紹下，來到當地名為「雅美整形」的醫院，醫院向她承諾，淚溝和雙側法令紋填充手術效果可維持5到10年。不過，2019年8月，僅僅過了1年半時間，李小姐的面部就開始漸漸出現腫脹、變形、僵硬的感覺。看到鏡子裏日漸僵硬的臉龐，李小姐的眼裏總是噙滿淚水。

李小姐手術填充的部位，才1年半時間就變得僵硬。（黑龍江電視台）

▼ 李小姐對於美容事故導致毀容感到不滿（按圖放大）

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由於填充物變硬無法抽出，必須開刀，李小姐遠赴北京進行填充物取出手術，要在臉上3個部位開口。她不禁哭訴道：「本來是想要自己變得更美才整形，沒想到如今反而多了3處疤痕，臉上還多了紫色的色塊，「就像紅血絲似的」，而且也很難消除掉。

整形醫院則回應稱，李小姐出現面部填充以後的種種不良反應，暫時還不能確定成因，也不能排除是李小姐個人造成，但手術確實沒有達到預期效果。

醫院：補償10萬元儲值卡 基於「相互感情」續提供服務

為了彌補給李小姐造成的面部缺憾，雅美整形把李小姐當初支付的5.7萬元手術費退回到她的帳戶。但對於李小姐自行去北京已經支付過的8萬元異物取出手術費和即將面臨的後兩次異物取出手術費用，雅美整形則稱，已經與李小姐達成和解，另外補償6萬元現金，以及價值10萬元的該醫院儲值卡，供以後消費使用。

涉事的整形醫院拒絕承認疏失。（黑龍江電視台）

該整形醫院總經理表示，事件不能反映醫院、醫生或整形材料有問題，因為面部紅腫或過敏等併發症本來就可能會有，而該醫院的手術操作和整形材料都不存在問題。雖然和解後已解除醫患關係，該醫院基於相互間的感情，還是會為其皮膚提供護理服務。

對於事件，哈爾濱市南崗區衛生監督所醫政科科長曹豔欣受訪表示，該美容醫院持有醫療機構執業許可證，可以開展注射玻尿酸、肉毒素等醫療美容服務，後續將圍繞李小姐的事件進一步調查，核實執業醫生、人員等是否具備從業資格。

（東北網）