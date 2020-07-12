河北醫生做手術誤將男嬰尾趾全部切掉　事前要求家屬私下轉帳受查

河北邯鄲市肥鄉區一名不滿一歲的男嬰因右腳尾趾出現「並趾症」，當地一名醫生為男嬰施手術。不料因操作失誤，醫生將男嬰的右腳尾趾全部切掉，男嬰右腳僅剩四隻腳趾，恐怕影響一生。 涉事醫生在手術前還要求家屬私下將手術費轉帳給他，目前院方正調查事件。

涉事醫生要求男嬰家屬將500元人民幣手術費直接轉帳到他的個人帳戶。（《燕趙晚報》）

男嬰的父親劉先生表示，5月中旬，家人發現出生僅7個月的兒子的右腳尾趾略寬，於是帶兒子到邯鄲市肥鄉區中醫骨科醫院檢查。醫護人員發現男嬰右腳尾趾趾骨末節兩個趾骨相連，當時急診科主任孫醫生稱這是「並趾症」，需要做手術將其中一個切除。孫醫生並告知家屬將500元人民幣手術費直接轉帳到他個人帳戶即可。隨後，男嬰家屬將手術費轉到了孫醫生的支付寶帳戶上。

手術後，男嬰家人驚訝地發現男嬰右腳尾趾全部被切掉，右腳只剩下了四隻腳趾。男嬰隨即被轉到邯鄲市手外醫院進行斷肢再接手術，但是未有成功，尾趾傷口逐漸結痂，無奈之下家人只好為男嬰辦理出院手續。

因操作失誤，醫生將男嬰的右腳尾趾全部切掉，男嬰右腳僅剩4隻腳趾，恐怕影響一生。（《燕趙晚報》）

劉先生稱，手術出現問題後，中醫骨科醫院的孫醫生將手術費交到了醫院收費處，並補開了收據。他又稱，男嬰轉院時是聽從中醫骨科醫院的建議，轉到民營醫院邯鄲市手外醫院，未有轉到大型公立醫院。對於種種疑問，中醫骨科醫院院長王章河表示，事情正在調查中，拒絕做詳細回答。

（《燕趙晚報》）