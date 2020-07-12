內地洪災｜訛稱國家領導人來視察　安徽歙縣男涉「誇大災情」受罰

內地暴雨引發的洪災持續，在重災區之一的安徽歙縣，當地警方通報，7月8日晚該縣洪水過後，當地鄭村鎮潭渡村村民黃某華為博取他人眼球，從網上找來一段國家領導人在其它地方視察的影片，在畫面上搭配一段某國家領導人到該縣視察洪災的文字。

翌日，當地警方傳喚黃某華接受調查，對其批評教育並處以500元人民幣罰款。