內地洪災｜訛稱國家領導人來視察　安徽歙縣男涉「誇大災情」受罰

撰文：姜庚宇
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內地暴雨引發的洪災持續，在重災區之一的安徽歙縣，當地警方通報，7月8日晚該縣洪水過後，當地鄭村鎮潭渡村村民黃某華為博取他人眼球，從網上找來一段國家領導人在其它地方視察的影片，在畫面上搭配一段某國家領導人到該縣視察洪災的文字。
翌日，當地警方傳喚黃某華接受調查，對其批評教育並處以500元人民幣罰款。
黃某華稱深刻認識到錯誤。（歙縣警方）
歙縣警方稱，黃某華將影片捏造成某國家領導人「到歙縣鄭村鎮潭渡村黎明自然村視察洪災」的虛假信息，將編輯好的短片發送到微信朋友圈，隨即引發網民關注。後黃某華意識到虛構事實可能產生的後果，主動將自己朋友圈內的影片刪除，但該影片已被網民大量轉發。
黃某華在檢討信中稱，希望廣大群眾以此為戒，不要犯同樣的錯誤。（歙縣警方）
警方：誇大洪災影響力 誤導群眾
警方指，黃某華虛構消息誇大洪災影響力，獲取他人關注，誤導不明真相的群眾。7月9日，歙縣公安局鄭村派出所依法傳喚黃某華接受調查，黃某華認識到散播謠言的錯誤性和嚴重性，如實陳述自己的違法行為，主動書寫檢討書，積極消除影響。鄭村派出所對黃某華進行了批評教育，依法對黃某華處以500元罰款。
警方強調，網絡社交空間不是法外之地，對虛構、散布網絡謠言的違法行為，公安機關將嚴肅依法查處。
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值得一提是，此前7月7日內地高考首日凌晨，歙縣遭遇50年一遇的洪澇災害，縣城多處嚴重積水、道路受阻。截至7月7日上午9時，歙縣考區歙縣中學、歙縣二中2個高考考點大部分考生均未進入考點，高考無法正常開始。經研究並報教育部，歙縣考區原定7月7日語文、數學科目考試延期舉行。
（歙縣公安）