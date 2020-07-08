內地洪災︱中央派工作組赴重災區　貴州安徽等地下撥6.15億元救災

內地南方地區暴雨持續，多地出現嚴重水災。據應急管理部的通報公布，國家減災委、應急管理部已於周二（7日）針對湖北、安徽兩省嚴重洪澇災害緊急啟動國家Ⅳ級救災應急響應，增派2個工作組趕赴重災區，其後又再派出9個工作組，分赴四川、重慶、湖南、江西等地協助地方做好防汛抗洪搶險救災工作。

此外，財政部、應急管理部周三（8日）向安徽、江西、湖北、廣西、重慶及貴州下撥6.15億元（人民幣．下同）中央救災資金，其中用於支持幫助受災地區防汛抗洪工作有4.3億元，用於受災群眾生活救助工作有1.85億元，並有聯合印發暫行辦法，對地方管好用好救災資金提出明確要求。

鑑於長江流域洪水防禦形勢，長江水利委員會已將長江水旱災害防禦Ⅳ級應急響應提昇至Ⅲ級。（中新社）

另一方面，通報並提到，國家防辦、應急管理部繼續安排部署長江中下游重點地區防汛救災工作，要求各地防指組織水利、自然資源、氣象等部門加強聯合會商研判，密切掌握汛情發展，加強超警河段堤防、超汛限水庫、山洪地質災害危險區等重點區域巡查防守，落實應急搶險預案和災害防範措施，全力組織救援救助，確保人民群眾生命財產安全。

截至周二下午2時，長江中下游監利以下江段水位全線超出警戒線，幅度達0.01米至0.66米。據氣象部門預報，周一至周四（9日），長江中下游仍有強降雨，湖北、湖南、江西、安徽等地有暴雨到大暴雨、局地特大暴雨，長江中下游水位將繼續上漲。

（綜合報道）