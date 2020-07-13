有片｜山東一對新人半裸躺馬路拍「婚紗照」　身後車輛橫越極驚險

近日山東一對新人為了拍富有特色的「婚紗照」，竟在一家婚紗攝影公司的安排下，半裸裹著床單躺在馬路上拍照。拍攝時新人身後還有車輛來往，險象環生，引起廣泛關注。

一對新人躺在馬路上拍「婚紗照」，引起廣泛關注（點圖放大）：

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內媒報道指，7月11日（上周六），一家婚紗攝影公司的幾名工作人員指揮這對新人橫躺在斑馬線上，當時兩人半裸，僅裹著床單，並躺在枕頭上。為了拍攝，兩人甚至抱著枕頭吃起快餐。

兩人行徑都被附近路人撞見，婚紗攝影公司的工作人員還站在一旁的車輛專用道為新人擋車，但新人身後仍有不少車輛來往，情況相當危險。路人報警後，目前警方已介入該事件。目前，警方已對婚紗攝影公司負責人和兩位當事人依法做出處理，有關部門已責令涉事公司停業整頓。​

這已不是內地首次有新人在馬路上拍婚紗照。去年11月，湖北陽新的一對新人同樣站在斑馬線中間拍婚紗照，身旁站了好幾名工作人員，他們有的拿道具，有的幫忙整理衣服。攝影師為了追求效果，不時地蹲下身子尋找拍攝角度。最終是在路人的報警下，交警趕到才將這一行人驅離。

網民熱議：

「這是要一起進入愛情的墳墓？」

「是什麼樣的腦殘會選擇這樣拍照？拍遺照呢？」

「他們不會覺得很尷尬嗎？」

「為浪漫不要命。」

「大車一過，一路走好。」

「建議直接冥婚。」

（綜合報道）