中國武術協會禁自封「大師」　不得以武術之名參加搏擊類賽事

中國武術協會日前在官方網站上發出一份倡議書，批評近期有「偽大師」、「假掌門」為個人名利隨意自創門派、自封稱號，繼而透過「約架」等方式進行商業炒作，嚴重損害中華傳統武術形象。 倡議書提出多項倡議，其中包括不得自封「大師」等稱號，武術水平要通過《中國武術段位制》評價，並且不得以武術之名參加綜合格鬥等搏擊類賽事。

其中一項倡議是認同中華傳統武術的拳種，不隨意自創武術拳種和門派。圖為連城拳傳承人黃林指導學生練習「連城拳」。（中新社）

中國武術協會提出的倡議共有五項，第一項是要弘揚社會主義核心價值觀，提升武德修養，遵守職業道德，科學、安全、文明習武，強身健體，傳遞正能量。第二項是認同中華傳統武術的拳種，不隨意自創武術拳種和門派。不同拳種間應相互尊重、真誠交流、增進團結、共同提高，不得相互詆毀、惡意攻擊、歧視他人。

第三項倡議就是支持武術習練者通過《中國武術段位制》評價武術水平，並對武術發展做出突出貢獻者授予榮譽段位，「不得自封『大師』、『掌門』、『正宗』、『嫡傳』等稱號，不得使用假運動員等級證、假段位證、假教練員證、假裁判員證及其他假證書」。

圖為2013年，新疆烏魯木齊市舉辦了一個名為「天山武林大會」的活動，少林、武當、青城、崆峒、崑崙等各大「門派」的掌門均有到場。

第四項倡議是支持武術習練者參加武術競技比賽和交流，但不得以武術拳種、門派名義參加綜合格鬥、自由搏擊等搏擊類賽事，亦不參加不分項目、性別、年齡、體重級別等不規範賽事活動。至於第五項倡議就是支持中華傳統武術技藝和文化傳承，不得以「拜師收徒」、「賀壽慶典」等為名斂財，不得利用虛假宣傳、炒作等手段騙取錢財，不得借武術之名從事違背社會公序良俗及違法違規活動。

馬保國和業餘拳手王慶民對打 短短30秒內就被擊倒在地3次

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值得一提是，此前69歲的「渾元形意太極」掌門、太極大師馬保國，5月中旬在山東淄博的「演武堂之江湖十六」活動上，與山東的武術愛好者王慶民對決。結果馬保國開場4秒就被打倒在地，甚至短短30秒內就被擊倒在地3次。馬保國的表現被不少網民批評是「以太極宗師身份附庸流量、出醜賺錢」。

其實早在2017年，國家體育總局就指明，武術從業人員和習武人員不得自創門派、私下約架、自封「大師」、「掌門」等稱號。然而這幾年間各類「傳統武術大師」傾巢而出，打假之聲也此起彼落。其中最為人所知的，當屬以「打假」為名四處挑戰各地武術名師的「格鬥狂人」徐曉冬。

（綜合報道）