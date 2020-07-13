【有片】深圳女子用餐遭男同伴落春藥　店員發現後換走水杯施救

深圳一名女子小雯（化名）與熟識的男性友人趙某外出用餐時，遭對方在水中落春藥，店員及時發現後以斟水為由將有春藥的水杯帶走，換成另一個水杯，並向小雯告知事情經過。 小雯得知事件後，趙某急忙坦承，自己早前在美國時購買此藥，是一種讓女性緩解性冷淡的藥物，本來是想給女友使用，但出於「獵奇的心理」、「想看看是甚麼效果」，於是對小雯落藥。 雖然趙某向小雯道歉並百般懇求，但事件還是被公之於眾，趙某的做法也引發網民聲討。

趙某在給小雯落藥時，慌忙之中將藥物粉末灑在了餐枱上。（微博）

小雯在微博發文表示，她與趙某是4年前在一次辨論活動上結識。趙某2019年畢業於南京郵電大學，目前還在修讀研究生課程。今年7月4日，她和剛回國並結束隔離的趙某相約在深圳某自助餐廳，在見面過程中，她被店員單獨叫到一旁，並被告知趙某趁其不備，將一包白色粉末倒進其杯中，店員發現後，以斟水為由及時為小雯換了另一杯水，並將被落藥的水杯留存作證據，而趙某落藥時慌忙中將藥物粉末灑在了餐枱上。

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小雯表示，事發後她很快就報警，但趙某並不知情，繼續讚好小雯的網絡帖文、向小雯傳訊息。及至7月10日，小雯在朋友圈發文曝光事件後，趙某便多次打電話懇求，並在微信上認錯，承認藥是從美國購買並被他磨成粉末，是一種「女性用緩解性冷淡藥物」、「本為女友購買」，出於「獵奇的心理」、「想看看是甚麼效果」才給小雯落藥，稱自己「萬分抱歉」、「願做出任何賠償」。其母親也試圖加小雯好友來溝通此事，但被小雯拒絕。

不過，小雯為了揭發趙某惡行，避免其他女性遭殃，決定在微博進一步公開事件，「好心的店員救我一次，我就有責任把這份救人的心傳遞下去」。13日上午，涉事店家也在其官方微博發文稱，「店員這次的舉動能幫助到你真是太好了，一定要保護好自己啊，希望我們都能被世界溫柔以待」。

事件登上微博熱搜，不少網民讚賞店員見義勇為，並譴責趙某做法：

－店員救人一命，勝造七級浮屠！ －這可不是簡單的下藥，這是犯法。 －這種真的要查清楚，而且還要嚴懲。性質太惡劣。真的不敢想象熟人之間會有這種事，防不勝防。 －保護好那個店員！！！！！

針對此事，深圳市公安局13日下午向內媒透露，福田區公安機關已受理此事，並介入調查。目前，案件正在調查中，「如果涉及違法犯罪，公安機關一定會保護當事人的合法權益」。

（綜合報道）