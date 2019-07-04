山東婦被控毒殺鄰居一家4口：警「占卜」鎖定　羈押8年後檢方撤訴

山東臨沂女子任豔紅2011年7月被指控落毒殺害鄰居一家4口，以涉嫌投放危險物質罪被刑拘，其後兩度被判死緩、兩次發回重審，期間一直被關押，是現在臨沂看守所裏羈押時間最長的疑犯。 任豔紅辯護律師李仲偉周四（4日）透露，時隔近8年，臨沂市檢察院上周五（6月28日）以「證據發生變化」為由撤銷起訴，意味着被羈押近8年的任豔紅將重獲自由。

臨沂市人民檢察院上周五（6月28日）撤回起訴，意味着任豔紅將獲釋。（上游新聞）

兩度被判死緩 兩次發回重審

自2010年8月至2011年7月期間，山東臨沂市費縣東嶺村村民李忠山一家疑多次遭人投毒，一家4口先後死亡。命案發生後，李忠山的鄰居任豔紅被警方鎖定為疑犯。警方調查指，任豔紅為擺脫李忠山無理糾纏和性侵，先後5次對李忠山及其家人投毒。

2011年7月22日，任豔紅涉嫌投放危險物質罪被刑事拘留，8月17日被逮捕，翌年6月被檢方提起公訴。及至2013年6月4日，臨沂中院判決認定罪名成立，判處任豔紅死緩。任豔紅不服上訴，山東高院2016年以「事實不清、證據不足」裁定撤銷原判、發回重審。

2017年7月10日，臨沂中院再次以投放危險物質罪判處任豔紅死刑，緩期2年執行。任豔紅不服再提上訴，該案進入山東高院二審階段。2019年1月3日，辯護律師李仲偉接山東高院通知，因一審程序違法，任豔紅案再次發回重審。

被害人李忠山的父母。（網上圖片）

警方被指利用占卜控罪

此案辦理期間，任豔紅除訊問階段作過有罪供述，在此後多次庭審中都翻供，指自己是被冤枉，並稱此前的有罪供述是遭到辦案人員刑訊逼供。任豔紅的辯護人和家屬還介紹，警方曾利用算命先生的「算命」，最終鎖定任豔紅為疑犯。

任豔紅親屬稱，本地一遠近聞名的「算命先生」向他們透露，案發後公安遲遲無法破案，便找他占卜後才破案，之後刑警隊的人還登門送禮道謝。「算命先生」還透露，平邑縣的一個案子也是找其算卦才破的案。

2012年5月，任豔紅的姐姐任慶花和家人來到小賢河村找到這名算命先生。算命先生向其透露，李忠山一家中毒身亡案發後，辦案人員曾找到他，說辦案期限快到了，他便將自己的判斷告訴警方，稱兇手是李忠山的鄰居，「1米6個子，黑乎乎的，胖胖的，扎着個辮子」。

任豔紅和兒子的舊照。（網上圖片）

證言遭改寫 不在場證明被忽視

辯護律師李仲偉指出，該案庭審中，證人的證言亦曾被改寫。在臨沂中院2012年作出的一審判決書中，詳細列舉了多位證人證言。其中任豔紅丈夫吳士國稱，「李忠山一家三口中毒死後，任豔紅有點反常，表現很害怕，晚上也睡不着覺，以前她不這樣，我問她為甚麼這樣，她說鄰居一場，突然都死了所以非常害怕。」

吳士國說，自己證言是指早前鄰居老人去世的時候，是為表明任豔紅膽小，不會去做毒害一家4口的事，並非指李忠山一家去世後任豔紅的表現，亦未申明過任豔紅表現反常。然而最終呈現在訊問記錄和判決書中的證言，卻被違背其本意地改寫。

證人任廣義的證言則寫道，去年農曆5月某日，任艷紅出門比平時都要晚，早上10點才離家，與他一起去幹活。但任廣義表示，當時他向偵查人員說的是早上6點多就出門了，「不知道筆錄怎麼記成十點才出門，當時也沒注意筆錄怎麼寫的。」

律師又指，一些本可以證明任豔紅不在場的證據卻被離奇地忽視。除偵查階段的供述筆錄外，再沒有其他證據證明任豔紅投毒，且供述筆錄沒有同步錄音錄像，亦沒有目擊證人，沒有採集到指紋、腳印、毛髮等痕迹，沒有查明作案工具的下落等。

（綜合報道）