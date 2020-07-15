【學術造假】內地44間高校發現問題論文　涉虛構外國作者及抄襲

近日有傳媒揭露，內地44間高校的77名作者，被學術打假人發現問題論文，涉事作者不但抄襲，還虛構國外合作作者。事件曝光後，多間高校表示已啟動調查。

據內媒《中國青年報》報道，6月15日，學術打假人克萊德（Smut Clyde）和Tiger BB8（中文網名「扮虎」）在一個關注學術誠信的網站上公布一份報告：國際數學期刊中，一批來自中國的論文顯示出一致的造假痕跡，包括虛構國外作者、虛構數學公式等問題，且這些問題論文之間頻繁相互引用、抄襲。已發現涉嫌造假的論文有65篇，其中21篇已被撤稿。

內地44間高校的77名作者，被學術打假人發現問題論文。圖為其中一間涉事高校中南大學。（網上圖片）

據悉，論文署名的77位中國作者分布在內地44間高校，包括中南大學、湖南大學、哈爾濱工程大學等重點大學。而在65篇問題論文中，注明得到國家自然科學基金資助的有14篇，還有一些注明了黑龍江、四川、山西、河南、河北等省級科學基金。上述涉事的作者，有人將論文作為學術成果用於申請博士學位，有人用於申報副教授職稱，有人用於獲取科研獎勵。

學術打假人「扮虎」表示，「虛構的故事幾乎一模一樣，都是這個國外作者在國外某個大學短期訪學時候做出的研究結果。這些虛構的國外作者，要麼被署名單位宣布查無此人，要麼是除了與這些中國作者『合作』的論文之外，沒有任何其他論著。」

據悉，通訊作者是在論文投稿、同行評議及出版過程中主要負責與期刊聯繫的作者，在論文中附注了電子郵箱等聯絡信息，需要及時回答編輯方面的問題，及時回覆同行對論文的評論。當論文受到質疑，期刊會要求通訊作者補充提供資料。而已被撤稿的21篇論文中，通訊作者無一例外，對期刊要求撤稿的郵件沒有任何回應。

「扮虎」分析虛構通訊作者的造假形式時表示，近年來中國作者大量造假被揭露，在論文中加一個外國合作者，甚至讓外國人成為通訊作者，或被視為有助於規避國外期刊的審查。

其中一名涉事作者張蘭（化名）受訪時表示，他論文中的通訊作者確有其人，但在論文被撤稿後失去聯繫。當時張蘭才發現自己認識的「訪問學者」，其實是一個騙取版面費的騙子，最終他的論文被撤稿，並受到學校處分。

哈爾濱工程大學已對問題論文事件成立專門工作組。（網上圖片）

此外，兩位學術打假人比對發現，早期的幾篇問題論文，擁有共同的抄襲「素材」，即2012年至2013年數篇正常論文。造假者編出至少6篇問題論文，這6篇論文又成為後續的抄襲材料，「他們愈來愈自信，認為自己的工作不應該被埋沒，所以他們也開始引用自己的問題論文。」

報道指，在65篇涉嫌造假的論文中，河南財經政法大學佔了15篇，涉及4個學院的9名師生。該校黨委宣傳部副部長夏永回應稱，目前校方正在對涉事的六七名教師進行調查處理。

哈爾濱工程大學計算機學院副院長孫建國的名字也在學術打假人的報告中出現了7次，他的兩篇論文已被撤稿。該校黨委宣傳部回應稱，校方已就此成立了專門工作組，經初步調查，發現存在學術不端問題，將依據核查的結論依規依紀處理。

（中國青年報）