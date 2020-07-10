詐騙團夥「買賣論文」作案千起：嫌犯中學文憑　中招者多博士教授

近日，雲南昆明刑偵支隊協助江蘇泰州警方搗毀了一個以「買賣、代發論文」為由實施詐騙的犯罪團夥。 值得注意的是，這些只有初高中文憑的嫌犯，成功作案1000餘起，而詐騙的對象竟然主要是博士、副教授等「高級知識分子」。

一次偶然的機會，41歲的王女士聽說網上有人做「代發論文」的生意，聲稱只要給錢，甚至可以刊登在國家級刊物上。2019年5月，王女士通過網頁上的微信號聯繫了對方。商定好價格後，王女士便給了對方3000元定金，約定文章寫好經王女士確認後再行刊發。之後，騙子團夥騙取了王女士5500元餘款。可這次轉帳後，王女士就再也沒聯繫上對方，這才意識到被騙了。

嫌犯和受害人微信對話截圖。（網絡圖片）

王女士報警後，民警很快鎖定以黃某為首的犯罪團夥。2020年5月，警方一舉抓獲了包括黃某在內的11名犯罪嫌疑人，現場扣押手機、電腦等物品百餘件。

經查，這夥嫌疑人大多只有初、高中文化，根本不具備代寫專業文章並發表的水準。一般情況下，他們是根據對方的發稿期刊級別和發稿字數收取5000至9000元不等的代寫和發稿費，收到轉帳後承諾3個月之內在指定刊物上發表。

而事實上他們不會向指定刊物投稿，如果對方反復催，他們就會隨便將文章發到一些沒有期刊號的業餘雜誌上應付了事，或者直接不予回復。

由於代寫、代發表文章本身是不光彩的事，儘管受害人收到的代寫文章品質很差、不能發表，但很多人發現被騙後還是選擇不報警。

該團夥正是掌握了受害人的這一心理，2年內瘋狂作案1000餘起，詐騙金額超過600萬元。

抓捕現場，騙子的辦公桌上貼滿了勵志便簽，「只要功夫深，鐵杵磨成針」「成功細中取，富貴險中求。」更讓人啼笑皆非的是，辦公室裡赫然掛著「誠信贏天下」的標語。

目前，案件仍在進一步辦理之中。

（人民網）