【新冠肺炎】湖北恢復跨省旅遊　景區承載量增至50%開放室內場所

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，昔日的重災區湖北省，當地文化和旅遊廳在周六（18日）發布通知，宣布即日起湖北省恢復經營跨省（市、區）團隊旅遊及「機票+酒店」業務。 此外，各旅遊景區接待遊客量由不得超過最大承載量的30%調升至50%，並且開放旅遊景區室內場所。

遊客在報名時要出示健康碼並在出行前再次核驗。（中新社）

通知要求迅速組織動員旅遊景區和旅行社及在線旅遊企業加大復工復業力度，強力推動旅遊業務恢復發展。與此同時，與各地要強化疫情防控常態化管理，旅遊景區要繼續貫徹落實「限量、預約、錯峰」要求，嚴格落實各項防控措施。

通知又稱，旅行社和在線旅遊企業要按照早前文化和旅遊部制定的指南，切實加強旅行社行前管理、行程管理、企業內部管理，加強應急協調處置。各地要落實各項保障措施，推動全省旅遊市場繁榮發展。

按照上述指南旅行社要控制組團規模，提倡小規模旅遊團隊，合理安排團隊旅遊線路、規模和出遊時間，避免遊客聚集。旅行社亦應當配備數量充足的口罩、體溫檢測設備等防護用品，為司機、導旅和遊客提供必要的防護保障。此外，指南亦提到要加強排查，做好遊客資料採集、健康檔案、檢測登記，要求遊客報名時出示健康碼並在出行前再次核驗，要嚴格落實體溫檢測制度，體溫異常的遊客不允許參加行程，勸導其就醫檢查並做好登記。

湖北省即日起恢復跨省旅遊。（中新社）

根據湖北省衛健委的最新通報，湖北全省已連續61天沒有新增確診病例，全省除武漢市以外的地區，已連續136天沒有新增確診病例。湖北省現有確診病例0宗、疑似病例90宗。

（綜合報道）