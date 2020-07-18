東莞屋苑物管被揭長期監控業主　涉及出入時間與人接觸等細節

廣東東莞的一個屋苑，被揭發物業管理公司利用屋苑的監控設備，密切監視多名業主的一舉一動，持續時間超過一年，並且鉅細無遺到出入時間、與何人接觸等都一一紀錄在案。 其中一名被監控的業主認為，物管此舉是阻止該些業主參與為其他業主爭取公共設施、公共利益的活動。

喻先生認為，受到物管監控，相信對方要阻止他為其他業主爭取公共設施、公共利益等權利。（影片截圖）

據《廣州日報》報道，業主喻先生上月中旬收到屋苑已離職保安肖先生的道歉訊息，「希望你可以原諒我，從一年前開始，我們就對你的一舉一動進行着監視」。肖先生稱，自去年年初開始，他每天都會不定時向物業管理處負責人物業經理楊小姐，匯報指定數名業主的行蹤，例如出入時間、和誰人接觸等。肖先生展示與楊小姐的聊天紀錄，可見喻先生等業主被監控得非常細緻。

肖先生在受訪時稱，監控直至今年初新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後才結束。肖先生坦言，當時也覺得有所不妥，但只能服從上司安排，「就是有一天不監控，海燕（楊小姐）就會發訊息過來說，為甚麼昨天業主行蹤沒有通報啊，必須要按時跟她通報，需要視頻的就發給她視頻，有些需要圖片的就發圖片。」直至最後，肖先生實在感到是心有不安，毅然決定離職並將真相告知喻先生。

喻先生就認為，受到監控相信對方是要阻止他為其他業主爭取公共設施、公共利益等權利。喻先生指，自從搬進屋苑後，他就積極參與業委會的成立。業委會成立後，喻先生作為熱心業主，為屋苑其他業主爭取合法權益。包括將地上停車位及廣告收益劃撥給業委會。

楊小姐解釋，業委會遲遲未與公司續約，故透過監控以了解業主是否有與其他物業管理公司來往。（影片截圖）

不過，楊小姐就解釋，稱監控喻先生等人只是希望了解他們的動態。事緣去年屋苑的物業管理合同到期後，公司與業委會達成一致，將公共收益結算給予業委會，業委會會直接續約。但後來發現喻先生等人與其他物業管理公司聯繫，宣布要公開選聘物管公司。及至同年7月，楊小姐所屬的物管公司獲得業主大會投票通過，但業委會一直遲遲不簽合同，故此楊小姐就授意保安監視喻先生等人，以了解他們是否有與其他物管公司來往。

（廣州日報）