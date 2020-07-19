蒙古發現匈奴「龍城」遺址並出土漢字瓦當　或為漢朝工匠修建

「龍城」是古代匈奴單于駐地，但是「龍城」到底在哪裡，一直是歷史謎團。 蒙古國烏蘭巴托國立大學18日（上周六）宣布，經過多年考古探索，匈奴單于庭「龍城」遺址終於在蒙古國中部地區被找到。

蒙古國學者宣布，匈奴單于庭「龍城」遺址終在蒙古國中部地區被找到（點圖放大）：

+ 2

蒙古國烏蘭巴托國立大學考古學系副教授伊德爾杭蓋近日公布了該團隊的最新考古成果，由其牽頭的項目小組在蒙古國後杭愛省的考古調查中取得重要發現，在一處城址中發現了「天子單于」字樣瓦當，該處位於蒙古國首都烏蘭巴托以西大約470公里處的遺址應為匈奴的「龍城」。伊德爾杭蓋稱，「天子單于」瓦當在蒙古國境內屬於首次發現，「這足以證明我們找到的遺址就是『龍城』遺址」。

伊德爾杭蓋表示，「考古小組對匈奴王朝政治中心已進行十多年的跟蹤考古調查，很高興我們已找到並開始對這一『龍城』遺址進行系統性發掘」。關於匈奴單于庭「龍城」遺址，即匈奴人的統治中心和重要禮制性場所，文獻記載並不多，只記載其大概位於今蒙古國杭愛山脈一帶。據記載，漢朝大將衛青曾在對匈奴的戰爭中在龍城取得勝利。伊德爾杭蓋說：「早在2017年，我們就在後杭愛省額勒濟特縣發現這座城址，但由於項目資金的匱乏，一直等到今年才啟動發掘工作。」

建築可能採用中原技術或聘用漢朝工匠修建

根據考古人員公布的最新發現的瓦當，可見殘片上寫著漢字「天子單于」及「與天無極，千（秋）萬歲」。「與天無極」是漢代瓦當上常見的文字。瓦當的出土意味著匈奴的建築很可能是採用中原的技術或者直接聘用漢朝工匠來修建的。

瓦當是屋簷最前端的一片瓦（也叫滴水簷）前端或位於其前端的圖案部分，是古建築的構件，起著保護木製飛簷和美化屋面輪廓的作用。漢代出現了文字瓦當，多作篆書。

但也有分析認為，這次發現的龍城遺址未必是漢代大將軍衛青出征大勝的龍城，匈奴是遊牧民族，龍城也未必始終固定在一個位置，甚至可能不止一處。

（綜合報道）