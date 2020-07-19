陝西高齡母女受困別墅升降機4日3夜　互飲尿液續命　𨋢口輪流唞氣

陝西西安一對母女住在4層樓高的別墅，別墅內安裝了家用升降機。近日她們搭𨋢上樓洗澡時，升降機卻因不明原因故障，導致二人受困。由於她們無法與外界取得聯繫，叫天不應叫地不靈，被困期間只能靠互相喝對方的尿液求生。

綜合內媒報道，升降機發生事故當日，這對年齡82歲、64歲的母女身上沒有帶手機，家人又剛好出差不在家，二人完全求助無門。當時情況相當緊急，且空氣不流通，女兒讓母親踩在她背上，將升降機的燈打破，抽出裏面的鐵絲，再用鐵絲在𨋢門前撬開一道縫隙，讓空氣流入。她們其後輪流到𨋢口前唞氣，以維持呼吸。

二人最終被救出，經醫治後身體無大礙。（封面新聞）

為了生存，這對母女決定互飲對方尿液來續命。只要其中一方想尿尿，另一方就蹲下去，用手接尿來喝，一直堅持了4天3夜。同時二人不斷努力嘗試拉開𨋢門，最終女兒通過撬開的縫隙擠出升降機求救，母親隨後也被救出。

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幫這對母女診治的西安高新醫院腎臟病中心主任尹愛萍表示，82歲的母親被送到醫院時已經極度衰竭，脫水，眼球塌陷，舌頭瘦小，口唇乾裂，所幸經過治療，身體已無大礙。

至於母女互飲尿液續命，尹愛萍稱，「尿液的主要成分還是水，儘管它有毒素，但是可以用來短時間維持生命，這些水分是非常必要的。如果沒有這種水分的攝入，兩個人活不了這麼長的時間。」

另有一名護士表示，二人在遇到緊急情況的應激反應還有求生欲望、解決問題的能力非常讓人驚訝。據醫生講述，這位82歲的母親原來曾經當過兵，還上過戰場。目前母女二人均已康復出院。

（封面新聞）