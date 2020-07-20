新冠肺炎｜65名中國留學生網購機票被騙　涉及金額近170萬人民幣

新冠肺炎疫情在全球肆虐，國際航班也大範圍停運，海外不少中國留學生遭遇「一票難求」的窘境，回國之路遙遙無期。為了買到機票盡早返國，當中一些人在微博等平台尋找票源，也因此墮入騙案，蒙受巨額財產損失。 留學美國的李莫（化名）向網上一名「票務代理」購買機票時遭遇騙局，他於6月底先後付款近2萬元（人民幣．下同），此後再未等到出票消息，錢款至今無法追回。與她有相似經歷的留學生組成微信群組，根據群組內資訊統計，被騙留學生至少65人，分佈於多個國家，涉及總金額近170萬元。

新冠肺炎疫情全球肆虐，打亂不少中國留學生的回國計劃。（資料圖片）

李莫的美國簽證本於5月10日就到期，因疫情獲校方續簽2個月，在7月10日前就必須回中國。由於航班減少，機票很難買，她6月底在微博搜索「回國機票」，找到一個名為「龍騰國際特價機票」（後更名為國際航班特價現票）的帳號，對方要她提供學生證、護照、電郵等資料，並要她與微信公眾號「龍騰國際售票處」聯繫購票事宜。

李莫說，雙方商定代購機票價格為1.4萬元，她先支付1萬元定金，對方提供出票消息，經核實無誤後再付餘款。李莫被要求將定金存入戶名為「淮安犇啟網絡科技有限公司」的銀行戶口中，雖然與「龍騰國際旅行社」不符，但她並沒有太過懷疑：「覺得也是企業帳戶，對方應該不敢作假。」

留學生和假票務代理的聊天截圖。（新京報）

不過，李莫付完訂金後，對方卻答覆稱，由於「留票時間太久」，加上是特價機票，需要她「再次支付全款」，而之前支付的定金會原路返回。於是，她再給對方轉帳1萬4千元票款，對方就再也杳無音訊，她方才意識到自己受騙。

受騙留學生們在微博聯絡的「代理」多達數十個，包括「全球簽證速辦—李夢茹」、「國際航班特價現票」、「全球票務平台售票員」等，其中有部分帳號的頭像和背景圖片相同，帳號粉絲追蹤人數也大致落在10萬人左右，他們聲稱可提供國際航班的搶票、預約服務，並偽裝成中國的旅行社員工，並出示旅行社營業執照和經營許可證等照片。

圖為部分受騙留學生收到的虛假購票短訊。（新京報）

不過，經檢索發現，李莫當時聯絡的「北京龍騰國際旅行社」並不存在，另一些旅行社則是被冒用，並已出面發布聲明澄清。由於多數留學生在國外付款，維權成為難題，65名被騙留學生中，有10人在中國不同地區報案，警方已立案調查。

7月17日，甘肅慶陽市寧縣公安局反詐騙中心一名警官表示，有留學生報案稱通過代理購買回國機票被騙，目前案件仍在調查中。而在早前6月4日，山東博山警方曾發布消息稱，破獲系列詐騙案，抓獲2名專門以代理回國機票為名詐騙留學生的疑犯，兩人均為在校大學生，兩人供述自5月份以來，接連詐騙9名在英國、美國的中國留學生，涉案30餘萬元。

（新京報）