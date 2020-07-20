內地洪災｜無懼水位暴漲　合肥數百人冒險撈魚　現場叫賣搶購一空

近期內地多地因持續暴雨引發嚴重洪災，安徽合肥市的北雁湖因水位高漲，魚群翻騰跳出水面，吸引數百民眾蜂擁至湖口冒險撈魚，還有不少民眾在外圍看熱鬧，甚至有人在現場擺攤叫賣。

北雁湖因水位高漲，吸引民眾不顧危險撈魚。（影片截圖）

▼ 撈魚民眾數百人 當中包括老人和小孩（按圖放大）

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綜合內媒報道，7月18日6時27分，合肥市氣象台發布暴雨紅色預警信號，市區政務區降水量也已超過100毫米。當地北雁湖暴漲放水，魚群紛紛跳出水面。高新區不少民眾聽聞消息後，立刻帶著魚網等工具，飛奔至現場捉魚。

現場一名吳小姐稱，到了現場已經滿滿的人牆，感覺「全合肥高新區的人都來了」，一到現場就看見別人抓到好大的魚，是她出生以來看過最大的。吳小姐也透露，這片水域是私人養殖的，魚主人損失非常慘重「要虧死了」。由於許多人搶魚，湖邊還出現小攤販，早上有人賣一條魚40、50元（人民幣．下同），下午都被搶光，想買還買不到。

▼ 民眾撈魚成果非常豐碩（按圖放大）

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根據《安徽省防汛抗旱應急預案》有關規定，安徽省決定於7月18日18時將防汛應急響應提升至Ⅰ級。據氣象預測，安徽省於7月21日前後，可能還會有2次強降雨發生，防汛抗洪形勢十分嚴峻。當前，長江幹流全線超警戒水位，水陽江、滁河、巢湖西河、菜子湖等主要支流、湖泊超保證水位；淮河幹流王家壩站超警戒水位。

不少網民批評這些民眾冒險撈魚的行為，也有人替飼主惋惜：

「唉，養魚虧大了」 「慨嘆！畢竟是將快樂建立在別人的痛苦之上啊」 「我看合肥新聞上提前說，要洩洪，要摸魚的趕緊去。這才導致大家都去摸魚。」 「挺丟人的一件事啊」 「真是不要命」

當地更有地產資訊平台藉機宣傳「北雁湖撈魚房」。（微博截圖）

民眾捕魚成果豐碩，當地更有一些地產資訊平台藉機宣傳「北雁湖撈魚房」，放上捉魚照片和多個在售樓盤資料，吸引一些民眾留言表達購樓興趣：「不超1.75（萬元每平方米）就搞一套」、「有木有售樓電話或者聯繫方式」、「鬥一套（意為來一套）嘛老闆」。

▼ 當地巢湖亦有民眾撈魚被交警勸離（按圖放大）

此外，合肥交警今日（20日）發微博稱，當地巢湖亦有十餘名民眾撈魚被交警勸離，其中還有一名孕婦和兩名兒童。當時風急雨驟浪大，水漫過路面，十分危險，執勤交警將他們勸離堤岸危險路段，並進行警示安全教育，同時在危險路段設置警戒帶，站崗值守。

（綜合報道）