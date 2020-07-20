內地洪災｜工程院院士：三峽壩體安全沒問題　越泡水越結實

中國南方連日暴雨成災，長江流域頻傳洪災，三峽大壩水位不斷暴漲，「潰壩說」不斷傳出。針對「潰壩說」，中國工程院院士、水文學與水資源學家王浩表示，三峽大壩壩體沒有任何問題，還說「會在100年內越泡水越結實」。

《中國經濟周刊》7月16日報道，王浩表示，自三峽大壩今年突破警戒水位後，網上頻有「變形」、「潰壩」傳言，但他說「三峽壩體本身的安全性沒有任何問題」，並說大壩是依照能抵禦「萬年一遇」的超大洪水而設計，即便被洪峰流量超過每秒12.43萬立方米的水衝擊，壩體仍可安然無恙。

他表示，三峽大壩在設計允許範圍內的「彈性變形」並不可怕。

他強調，三峽大壩本身是混凝土重力壩，不但不怕長期泡水，其抗壓能力反而會在100年內水越泡越結實。當局亦已做實驗，結果顯示，已經蓄水17年的三峽大壩，目前的混凝土抗壓能力已由當初設計的25兆帕，提升至目前的43兆帕，遠遠超出了設計標準。

相關圖輯 | 長江流域受災情況：

+ 3 + 2

三峽集團總工程師：500年內不會有問題

中國三峽集團總工程師張曙光也表示，從目前的實驗結果看，大壩混凝土至少500年不會有問題。

張曙光分析道，確實有說過「大壩彈性變形都在設計允許範圍內」，但卻被網上一些人斷章取義炒作成「官方終於承認大壩變形」。他解釋，其實「彈性變形」是所有構造物受力後都必然會有的現象，道路橋樑、高樓大廈，包括水泥地板都有。彈性變形並不可怕，關鍵要看是否在設計允許範圍內。

張曙光透露，三峽大壩有一套完備的安全監測系統，與主體工程同步實施，共埋設了1.2萬多個儀器監測點，一旦哪裏有異常就會即刻報警。「任何細小問題都不會錯過，怎麼可能會出現網傳照片上那麼誇張的『變形』。」

相關圖輯 | 鄱陽縣圩堤漫潰，汪洋一片，不少房屋已淹沒至一樓（點圖放大）：

+ 3 + 2

原子彈直接命中只會「炸出一個大缺口」

針對外界質疑三峽大壩能否抵禦原子彈的攻擊，中國水力發電工程學會副秘書長張博庭表示，早在1958年這已是國防議題，因為在當時特殊的國際環境下，首先要考慮三峽大壩成為戰爭攻擊目標的後果，軍方和工程部門從1959至1988年做了大量試驗，最後確定「最抗炸、不會潰壩」的混凝土重力壩型。

張博庭強調，退一萬步說，假如原子彈直接命中大壩，「後果也只是把大壩炸出一個大缺口，相當於幾個關不上的大閘門而已，不可能發生整個水庫瞬間滔天傾瀉的毀滅性潰壩。」

相關圖輯 | 7月13日，長江中下游洪水洪峰順利通過漢口江段（點圖放大）：

+ 3 + 2

外媒質疑防洪能力

內地嚴峻的汛情下，外界對三峽大壩多次提出質疑。英國BBC稱，因為2020年汛情嚴重，加之在三峽工程建設之際曾出現過質量問題，大壩混凝土裂縫等報道，外界擔心三峽大壩的安全。

法媒在報道中提及，當初建造三峽大壩時，淹沒了無數古跡，遷居了百多萬人民，人文損失無以估量，然而這一被稱作「千年大計」能抵禦「萬年一遇」洪災的工程，自完工以來，每次遇到大洪水，其蓄洪防洪能力都會引起嚴重質疑。

對此，內地官方《新華社》7月18日報道，三峽樞紐運行部門監測記錄顯示，大壩位移、滲流、變形等主要參數均在正常範圍內，大壩擋水建築物各項安全指標穩定。