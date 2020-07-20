【無妄之災】大廈電錶漏電　深圳女子洗澡期間觸電身亡

今年6月，在深圳坪山坑梓街道秀新社區，一名女子在所租房屋內洗澡時觸電，經搶救無效身亡。事發後，街道相關部門會同第三方檢測機構調查，發現事故由大廈電錶漏電所致，已督促責任人整改，並對附近樓棟展開檢查。 死者家屬余先生表示，仍未與房東就賠償等問題達成一致，已準備通過法律途徑起訴他。

經40分鐘的現場搶救，施女士還是不幸身亡。（南方都市報）

《南方都市報》報道，余先生於2018年底租用坑梓街道某樓棟的臨街舖面做餐飲生意，並與妻子施女士和4個子女租住在2樓。今年6月8日下午3時左右，施女士進入洗手間洗澡。不久後，余先生就聽到洗手間內傳來妻子的尖叫聲和倒地聲。開門後，余先生發現施女士手裡拿著花灑倒在地上，且扶著浴室門框時有觸電的酥麻感，他意識到妻子可能觸電，但彼時電閘卻沒有自動跳閘。

於是，余先生當即將電閘拉下，穿上鞋子進入浴室將妻子抱出，並報警求助。經40分鐘的現場搶救，施女士還是不幸身亡。

經檢測，認為事故的直接原因是3樓一個電錶漏電，電流經電錶箱接地線連接點導致整個接地網帶電，死者在衛生間洗澡時電流經過人體，導致觸電事故發生。（南方都市報）

意外發生後，街道社區也介入了解，並聯合第三方檢測機構對事故進行了調查。經檢測，認為事故的直接原因是3樓一個電錶漏電，電流經電錶箱接地線連接點導致整個接地網帶電，通過房間衛生間燃氣熱水器的插頭地線插口與熱水器外殼連通，導致熱水器外殼帶電，死者在衛生間洗澡時電流經過人體，導致觸電事故發生。

余先生表示，大廈存在較大安全隱患，房東應對妻子的意外離世承擔相應的賠償責任。但事情發生到現在，房東一直不願意正面回應，雙方亦未就賠償等問題達成一致，他已準備通過法律途徑起訴房東。

實際上，類似的事故在深圳近年也不時發生。2019年6月22日，在深圳市龍華區觀瀾街道一個出租單位內，一名90後女子洗澡時觸電，經搶救無效死亡。同年6月13日，觀瀾街道桂花新村一出租單位內，一名女租客在洗澡時疑似遇到熱水器漏電，次日被發現身亡。

（南方都市報）