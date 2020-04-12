危坐石壆｜16歲少年打機40小時後危坐　專家﹕停課增接觸電腦機會

大角咀君滙港1名16歲少年廢寢忘食打遊戲機逾40小時，母親勸喻進食無果，因擔心其健康而報警，結果少年憤而擒出外牆，危坐12小時。心理學家表示，「打機成癮」主要徵狀是患者不眠不休打機，不聽勸告，無法自拔，終影響身心健康。而近日因疫情影響而全港停課，學童毋須上學而外出機會大減，因要進行網上學習，接觸電腦機會大增。一些向來有打遊戲機習慣，而且家庭關係、學業成績等方面不太理想的學童，會容易沉溺在遊戲世界，最終成癮。 專家提醒，家長如發現子女出現上癮徵狀，應為子女安排適當的戶外或家裡活動，分散他們的注意。若子女拒聽勸告時，應尋求可信任的老師或親友協助，不應輕易報警，以免破壞親子關係。

少年最終獲救送院。（陳永武攝）

危坐12小時的16歲少年並無大礙，據知他有情緒病問題。昨午（11日）12時許，他在君滙港住所的房間內打機逾40小時，其母親勸喻進食，他卻未有理會，母親擔心其健康而報警。少年知悉後情緒激動，爬出18樓單位外石壆，多次在狹窄的壆邊換姿勢，拒絕談判人員送上的食水及衣物。至凌晨時份，他因疲倦躺臥窗台石壆睡覺，消防員游繩至少年身旁，將他勸服及送院。

心理學家﹕疫情停課增接觸電腦機會

新領域發展潛能中心註冊教育心理學家彭智華表示，打機成癮主要徵狀是患者因打機而不聽勸告，最終影響生活應有作息無法自拔，更可能不眠不休，影響生理健康。

彭智華指出，受疫情影響，學生毋須上學、外出機會大減、加上要透過網上教學上課，上述3大因素增加學童接觸電腦、手機的機會，「要上網學習，家長阻唔到仲要鼓勵，學童攞正牌用電腦」。不過，彭指患者未必只因被困家中而上癮，通常患者本身常玩遊戲機，學業成績不理想，在現實生活未取得成就感，轉而沉溺在遊戲世界；或與家人關係差，透過打機發洩，令打機的時間日增，最終成癮。

家長一旦發現子女出現打機上癮徵狀該如何處理？彭智華表示，雖然疫情下不鼓勵外出，但若子女情況惡化，應提供適當的戶外活動以作平衡，「唔打波，可以踩單車」。即使留在家中，家長亦應嘗試為子女提供活動，以分散注意，例如挑戰掌上壓、仰臥起坐的極限，並提供獎勵鼓勵子女。如果子女拒絕聆聽父母勸喻時，應尋求值得信任的老師、親友協助，以疏導子女情緒，否則動輒報警，會破壞親子關係，得不償失。

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子女愛打機 家長宜先約法三章

心理專家葉妙妍則表示，因應現時疫情及停課等原因，人們較頻繁地使用電子產品。她表示，如因為不能玩電子遊戲而感到憂慮﹑煩躁，或會出現「打機成癮」問題。她指青少年步入初中階段較常出現此問題，因為他們會開始追求自我及自由，學業﹑家庭﹑朋友各方面出現煩惱，或會以打機作逃避。

葉妙妍表示，當家長開始容許子女玩電子遊戲時，應先約法三章及訂下規矩，而作為父母亦應該以身作則，避免長期使用電子產品。當發現子女越來越沉迷電玩，應避免「搶走」遊戲機等，而是針對其背後潛在的問題傾談，同時亦可助他們發展其他方面的興趣，如仍然無果，便應尋求專業人士協助。

世衛列精神疾病 提三大診斷標準

世界衛生組織（WHO）前年將「電玩失調症」（Gaming disorder）加入新版國際疾病分類標準（ICD）中，列為精神疾病。「電玩失調」的定義指持續、偶發或反覆的行為，涵蓋手機、家庭遊戲機，網上或離線遊戲，並有３大判斷標準，分別是對遊戲失去自制能力，包括玩遊戲頻率、強度、時間等，打機比人生其他興趣及活動優先，以及即使打機出現負面影響，仍繼續打機。據世衛所指，有以上徵狀並持續12個月，嚴重影響個人、家庭、學業或工作等不同方面，便可確診為成癮。