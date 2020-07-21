新冠肺炎｜國產性愛娃娃出口增長逾一倍　內地客源為30-35歲男性

據內媒《澎湃新聞》21日（周二）報道，今年疫情期間，國產成人用品出口量同比增長近50%，其中性愛娃娃出口增長了100%以上。

YANNOVA位於深圳的性愛娃娃工廠（點圖放大）：

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成人用品品牌「YANNOVA」創始人、義烏市鄢盛電子商務有限公司總經理鄢思學表示，今年疫情以來，公司出口海外的性愛娃娃訂單明顯開始增長，尤其是來自西班牙、意大利、德國等國的訂單。

來自阿里巴巴速賣通平台的數據也證實了上述趨勢，該平台是旨在為內地企業搭建海外出口的內地最大跨境零售電商平台，直接觸達200多個國家和地區的海外個人買家。據速賣通數據統計，今年以來成人用品出口量年同比增長近50%，性愛娃娃同比翻倍。3月份以來，性愛娃娃銷量在疫情最嚴重地區之一的意大利同比增長了5倍。

早前深圳龍華富士康廠區附近的「愛愛樂」矽膠性愛娃娃體驗館走紅（點圖放大）：

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在YANNOVA位於深圳的性愛娃娃工廠，工廠負責人陳慶表示，「目前我們工廠月產量是3000到4000個娃娃，絕大多數用於出口歐美、日本等海外市場，去年我們出口比例是90%，今年由於國內市場開始起來，出口佔比在80%左右」。

內地客源為30-35歲中高層收入男性

據YANNOVA品牌負責人方杰稱，根據用戶調查，購買其公司性愛娃娃產品的內地用戶主要是30到35歲的中高層收入男性。方杰稱，「較為高端的實體娃娃在價格方面還是有一定門檻的。我們有個客戶，是常年出差的商務人士，他就買了一個高端款，每次出差都托運帶著飛，一年下來光運費就要6000多塊（人民幣，下同）。還有海員也是重要的客戶群體，他們常年在海上航行，也是需要的」。

據介紹，該品牌一個全橡膠材質的基礎款性愛娃娃售價在3千元左右，而一款矽膠頭部、真人頭髮的高仿真性愛娃娃的售價高達8千多元。隨著發熱、語音等功能的添加，最高售價可以到2萬元。

陳慶說：「目前中國男女比例嚴重失調，有3千萬多男同胞是光棍，我認為成人娃娃的潛在市場需求還是很大的，可以算是『剛需』。」

「愛愛樂」矽膠性愛娃娃體驗館巔峰時每日能有40多名客人（點圖放大）：

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據早前報道，內地近日多個城市湧現性愛娃娃體驗館，顧客可以付費使用矽膠娃娃獲得性滿足。多名醫生指出，這樣的體驗館可以解決顧客生理需要，有利於身心健康。

（綜合報道）