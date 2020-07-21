【新冠肺炎】連日來新病例不斷　新疆連續一星期全面消毒城區道路

新疆的新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，最新通報顯示周一（20日）再有8宗確診病例及5宗無症狀感染者。 據《天山網》報道，疫情重災區烏魯木齊市已安排在7月19日至7月25日，連續一星期每天凌晨零時起至早上8時，由環衛部門會對城區道路進行全面消毒作業，又同步安排各區縣由社區安排展開巷道、小區和院落消殺作業。

烏魯木齊市在7月19日至7月25日，連續一星期每天凌晨零時起至早上8時，由環衛部門會對城區道路進行全面消毒作業。（天山網）

城區全面消毒作業首天，在沙依巴克區，當地出動6輛消毒作業車輛，對主次幹道進行消殺作業。據沙依巴克區環衛清運隊司機張天環透露，其駕駛的加有雙氧水的多功能抑塵車，會對全區道路進行霧灑消毒。只要能開進去的路，張天環和同事都會進去消殺一遍，「一次作業需要四五個小時才能走完全程，一晚上得圍著沙區轉5圈。」

沙依巴克區爐院街片區管委會保潔班班長羅建江亦表示，近兩天以來，保潔員白天會對路邊巴士站台、地下通道、商鋪店面進行全方位消殺，晚上則對主幹道、沿街的垃圾船、果皮箱等設施進行消殺作業。

在水磨溝區，環衛清運隊隊長溫江就介紹稱，該區共出動10輛消毒作業車輛，對區內63條主次幹道進行消毒作業，「為不影響市民正常生活，消殺作業都選在夜晚進行，並控制了噴灑力度。」

工作人員正在往灑水車添加消毒液。（天山網）

報道指，除了對城區的道路進行消殺以外，各個社區也組織人員展開巷道、小區和院落消殺作業。根據烏市城市管理局（行政執法局）統計，截止周一，烏市已連續兩天展開全城消殺作業，累計出動消毒作業車輛430車次，對524條主次幹道進行反覆消殺作業，作業裡程2904公裡；已完成1455條巷道、3872個居民小區、2389個院落的消殺作業，城區道路消毒使用消毒液37噸。

（天山網）