【新冠肺炎】新疆疫情蔓延至烏魯木齊市外　喀什出現1宗本土病例

內地新冠肺炎疫情反覆，新疆149日無新增病例紀錄被打破，至上周六（18日）為止新增多達30宗確診病例，均在烏魯木齊市。由於本土感染源頭暫未查明，新疆疫情引起外界關注。 而據新疆衛健委最新通報，7月19日0至24時，新疆報告新增確診病例17宗，其中烏魯木齊市16宗、喀什地區1宗（為烏魯木齊市輸入病例）；新增無症狀感染者9宗，均在烏魯木齊市。這也是新疆本土疫情首次蔓延至烏魯木齊市以外。

在新疆，大批民眾排隊接受檢測。（微博）

通報還指出，現有無症狀感染者50宗，均在烏魯木齊市。而根據國家衛健委通報，31省份新增確診病例22宗，除了新疆的17宗本土病例外，另有5宗境外輸入病例（四川3宗，內蒙古1宗，山東1宗），新增疑似病例1宗，為境外輸入病例（在上海）。

截至7月19日24時，內地現有確診病例249宗，累計報告確診病例83682宗，現有疑似病例4宗。除新疆新增9宗無症狀感染者外，內地還新增4宗境外輸入無症狀感染者，其中1宗當日轉為確診病例；尚在醫學觀察無症狀感染者154例（境外輸入87例）。

7月4日，中國政府援助哈薩克人道主義物資運抵當地。（環球網）

值得一提是，與新疆相鄰的中亞一些國家，疫情形勢也日益嚴峻。目前，在中亞4個國家中發現的確診病例數量突破10萬宗，只有土庫曼未出現病例。

俄羅斯塔斯社18日報道稱，中亞國家希望俄中兩國能夠幫助抗疫。17日，哈薩克總理阿斯卡爾·馬明在與俄總理米舒斯京會晤時稱，他感謝俄羅斯在抗疫中向哈薩克提供的援助，包括提供藥品、防護裝備和專家。哈國政府正在密切關注俄新冠病毒疫苗試驗的進展，並有望成為首個購買該疫苗的國家。吉爾吉斯則有政治學家們請求俄總統普京提供新藥物幫助抗疫。

而應中亞國家要求，中國還向其提供了一系列幫助。環球網在報道中稱，16日晚，中國援助哈薩克的人道主義近5萬件醫療物資運抵，包括醫療防護服、護目鏡、拋棄式手套、測溫儀、N95口罩等；中國還曾向塔吉克和吉爾吉斯提供其他人力物力協助。

（綜合報道）