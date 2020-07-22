美國司法部起訴兩名中國黑客盜竊新冠疫苗機密　劉曉明：毫無根據

美國司法部日前公布一份起訴書，起訴書兩名中國籍男子，分別是34歲的李曉宇（Li Xiaoyu，音譯）及33歲的董家智（Dong Jiazhi，音譯），指控二人充當黑客，盜竊高科技公司的大量數據，並企圖盜竊美國新型冠狀病毒肺炎疫苗的機密。 對此，中國駐英大使劉曉明稱上述的指控毫無根據，國際社會必須堅決反對和拒絕此種毫無根據的說法。

中國軍科院團隊研發的疫苗。（微博）

中國駐英國大使劉曉明在Twitter上發文反駁，指上述的指控毫無根據，不但是不尊重中國科學家及其成就，還可能破壞研究開發方面的國際合作，國際社會必須堅決反對和拒絕此種毫無根據的說法。

事實上，中國外交部發言人華春瑩此前亦曾經就中國黑客的指控作出回應，強調中國是網絡安全的堅定維護者，也是網絡竊密和攻擊的主要受害國之一。華春瑩表示，中國在網絡安全問題上的立場是一貫及明確，即堅決反對並依法打擊任何形式的網絡攻擊和竊密活動。

對於盜竊美國新型冠狀病毒肺炎疫苗的機密，華春瑩更稱是「太荒謬了」，並直言中國在冠疫苗研發方面處於領先地位，有一流的科研人員。中國不但擁有自主知識產權的疫苗已經成功進入到臨床試驗、建成全球最大的疫苗生產廠房、藥監局主管部門全力推動上市，而且中國也在與國際社會有關國家積極展開合作，加強疫苗研發、生產和分發方面的合作。

華春瑩稱中國在冠疫苗研發方面處於領先地位，有一流的科研人員。（中新社）

美國司法部的起訴書指，李曉宇和董家智曾是中國成都一間電氣工程學院的學生，並受僱於中國國家安全部，隸屬廣東的國安部門。李曉宇和董家智利用接受過的技術培訓，攻擊世界各國的電腦設備，犯案過程歷時超過10年，並成功盜竊貿易機密、武器設計、軍事系統及其他資料，造成數以億計美元的損失。

（綜合報道）