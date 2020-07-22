距今4.4億年｜貴州建停車場意外挖到化石群　有八門類古生物化石

貴州的專家近日在遵義桐梓縣堯龍山鎮考察時，無意間在鎮政府附近一個剛開採出雛形的停車場上，發現有大型化石群。 化石群中的化石主要是大大小小的角石（又名房角石，一種滅絕的鸚鵡螺類生物），另亦有珊瑚化石、腕足類化石等八門類古生物化石。專家指出，堯龍山一帶是距今4.4億年的「志留紀」地層。

現場是一個剛開採出雛形的停車場。（貴州都市網）

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據了解，該個停車場是從石山上開挖，開採深度約十多米，結果發現底層是一整塊石板，面積約數百平方米。專家在石板表面，發現有數十處明顯可見的化石群。經現場認定，化石群中主要為大大小小的角石，其外形酷似竹筍，最長達五六十厘米，最短亦有數厘米。

專家考察後評估，現場化石的種類較多，分布集中，呈現清晰，大小不等，形狀多樣。由於正好分布在完整地層上，該些化石均「看得見摸得着」，加上周圍正好是開採出來的明顯地層，是進行體驗、研學、科考、科普的好地方。專家建議可將現場進行適當清理，並將場地內的化石群加以保護。同時，可在現場建設一個化石原位保護館，將其打造成為集地質科研、科普、研學為一體的科普文化基地。

經考證，堯龍山上珍藏着角石、海百合、海林擒、珊瑚、腕足、筆石、腹足、三葉蟲共八個門類的古生物化石。（貴州都市網）

專家組成員、貴州旅游地學研究院院長陳明華亦稱，堯龍山一帶岩石完整、層次清楚，是距今4.4億年「志留紀」地層。經考證，堯龍山上珍藏着角石、海百合、海林擒、珊瑚、腕足、筆石、腹足、三葉蟲共八個門類的古生物化石，是不可多得且極為完整的地質剖面，是展開科研、科普、研學難得的極好天然教材。

（綜合報道）