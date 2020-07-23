大學生網購鸚鵡轉賣被判監6年　上訴辯稱涉案鸚鵡為馴養非野生

雲南昆明男大生韓某龍，因為在網上購買27隻鸚鵡，並將其中2隻轉賣給他人，被控「非法收購、出售珍貴、瀕危野生動物罪」，一審獲刑6年。 韓某龍不服判決上訴，其辯護律師表示，涉案鸚鵡均是人工馴養繁殖的，韓某龍在事先也並不清楚收購、販賣鸚鵡違法，且在該案中存在立功、自首等情節，即便構成違法，依照同類判例，一審也量刑過重。

律師稱，韓某龍家住青海省化隆縣，2015年考入昆明某高校，因家庭貧困，學習之餘在朋友圈售賣寵物賺取生活費。2019年初，他因平時賣的寵物在冬天都不會繁殖，沒有寵物賣，又剛開學，急需生活費，於是在網上購買27隻鸚鵡轉賣，但只賣了兩隻就出了事。

涉事男大生的辯護律師指，販賣的鸚鵡並非野生，不應與販賣野生動物劃一對待。（資料圖片）

韓某龍收購的27隻鸚鵡中，有25隻為小太陽鸚鵡（學名綠頰錐尾鸚鵡），另兩隻為亞歷山大鸚鵡。據昆明市五華區檢察院起訴書，韓某龍去年3月未經野生動物主管部門批准，以7600元人民幣（下同）購買這27隻鸚鵡，其中亞歷山大鸚鵡被列為國家二級重點保護野生動物，兩種鸚鵡均被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄。韓某龍同月分別將兩隻亞歷山大鸚鵡以1200元和1000元的價格出售給陳某和李某，同月韓某龍就被公安機關調查。

五華區法院經審理認為，案件情節特別嚴重，但韓某龍到案後，如實供述自己的犯罪事實，並提供重要線索，使公安機關得以偵破其他案件，有立功、自首情節，對其從輕處罰，但對於韓某龍稱不知是野生動物的辯護意見不予採納，以非法收購、出售珍貴、瀕危野生動物罪判處韓某龍有期徒刑6年。

律師：馴養鸚鵡不應與野生動物同等保護

一審宣判後，韓某龍以不知道買賣人工繁殖馴養的鸚鵡違法為由，提出上訴。其律師表示，一審中適用的是《刑法》第341條，但該條款系針對「野生動物」，而此案中韓某龍售賣的鸚鵡均是人工馴養，「人工馴養的鸚鵡不應與野生動物同等保護。」此外，律師認為韓某龍不具備主觀故意，他像以往賣寵物一樣在朋友圈公開宣傳打廣告售賣鸚鵡，「若他事先知情，不可能這麼愚蠢高調地在朋友圈售賣。」

韓某龍也在上訴書中稱，他所購買和出售的鸚鵡系人工選育繁殖的，跟真正的野生動物有區別，他的行為沒有對自然環境造成破壞和影響；且涉案鸚鵡在網絡平台和實體店均有售賣，他看到別人在賣才去賣，沒有犯罪故意。目前，該案還在進一步審理中。

（澎湃新聞）