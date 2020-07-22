涉走私象牙等野生動物製品　非洲馬拉維7中國人判囚6至11年

非洲國家馬拉維首都里朗威（Lilongwe）法院周二（21日）就一宗走私野生動物案宣判，9名中國人和馬拉維人因非法持有象牙、犀牛角及穿山甲鱗片被判監，其中7名中國人被判刑6至11年。法院指出，9人隸屬非洲南部最活耀的野生生物走私集團。

法院稱，2019年3月，馬拉維警方與野生動物管理局採取連串突襲行動，逮捕9名中國人及4名馬拉維人，該集團領袖林勻華（Yunhua Lin，音譯）也在3個月後落網。今天宣布的是14名被捕者中9人的判決結果。

案中3名中國人持有穿山甲（圖）鱗片及象牙，被判6年刑期。（資料圖片/中新社）

判決結果指，林勻華及妻子張晴華（Quin Hua Zhang，音譯）違 法持有犀牛角與槍械，將被監禁11年。另2位中國人因藏匿犀牛角遭判刑7年；另3人持有穿山甲鱗片及象牙被判6年刑期。2名馬拉維人非法擁有像牙及河馬牙，判刑18個月。馬拉維國家公園管理處官員庫姆奇德瓦（Brighton Kumchedwa）稱讚這項判決是馬拉維和野生動物保護界的勝利，「馬拉維再也不是這些野生動物走私犯的樂園了」。

中國外交部發言人汪文斌在同日的例行記者會上回應有關判決時表示，中國一向高度重視瀕危野生動植物保護，嚴格履行根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》承擔的國際義務。中國政府對參與瀕危野生動植物及其製品非法貿易的行為採取零容忍態度，對相關犯罪分子堅決依法懲處。

（法新社、美國之音）