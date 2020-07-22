【內地洪災】湖北恩施清江上游堰塞湖開始洩洪　潰壩風險緩解

內地洪災持續，湖北恩施防汛抗旱指揮部今日（21日）發布最新預警稱，清江上游沙子壩發生山體滑坡，形成堰塞湖，隨時有潰壩洪水下洩危險，呼籲民眾準備撤離。 同日下午，當地官方表示已洩洪騰出水庫部分空間應對堰塞湖潰決，目前潰壩風險已減小。

+ 8 + 7 + 6

恩施市水利局昨日（21日）下午表示，當天上午10時左右，清江上游來水已沖開堰塞湖頂，緩解了堰塞湖可能瞬間潰壩的危險，城區壓力已減輕。當地亦已騰出大龍潭水庫部分空間應對可能出現的堰塞湖潰決。

另據《湖北日報》消息，清江上游來水沖開堰塞湖頂後，形成了一個200立方米/秒的下泄流量，恩施州水利湖泊局總工程師李昌雄稱，「萬幸堰塞湖已經打開。目前恩施城區風險減小。」當局又指，城區居民可以在保持警惕的前提下，開展正常生產生活，隨時服從所在社區防汛安排。

+ 3 + 2

湖北恩施防汛抗旱指揮部昨日上午發布最新預警稱，為應對上游堰塞湖瞬間潰壩，請提前做好撤離應急準備。當地因山體滑坡已堵塞橋坡河形成堰塞湖，上游水位已上漲5米左右。

另據此前報道，7月16日至17日，恩施遭遇特大暴雨。17日上午起，由於上游來水太多，大龍潭水庫洩洪，城區開始積水內澇。下午4時許，清江水位暴漲，兩岸主幹道積水達2米左右，恩施中心城區幾乎泡在水中，巴士頂部被淹沒，當局拉響防空警報。