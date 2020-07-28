遼寧退役軍人藏仿真槍被拘近200日　終獲檢方以犯案情節輕微撤訴

現年41歲的于萌此前年輕時參軍入伍，後經轉業分配到鞍鋼保衛部，是鞍鋼熱軋帶鋼廠綜合管理部的一名保衛幹部。2016年8月，于萌因為11年前買仿真槍被抓，隨後被以非法持有槍支罪提起公訴。2017年2月15日，在被羈押199天後，他獲准取保候審。

檢方指控，于萌2006年在網上購買仿真槍7支，2007年在鞍山景子街一家戶外用品店購買仿真手槍2支，並將9支仿真槍藏在家中。2016年8月1日，經群眾舉報，鞍山警方對于萌的住宅進行搜查，查出仿真槍9支，經鑑定，其中5支為以氣體為動力的槍支。檢方認為，應當以非法持有槍支罪追究于萌的刑事責任。

2018年6月6日此案開庭審理。于萌在法庭上說，自己是退伍軍人，喜歡收藏各種軍事模型，買仿真槍的目的也是收藏；自​​己買下仿真槍後在家中試過，並沒有拿出家門，也沒有危害社會的行為。法庭未當庭宣判。

鐵東區人民檢察院作出的不起訴決定書顯示，2020年5月19日，鞍山市鐵東區人民法院建議鐵東區人民檢察院撤回起訴；鐵東區人民檢察院2020年7月6日決定撤回起訴；2020年7月20日，鐵東區人民法院裁定准予撤回起訴；2020年7月22日鐵東區人民檢察院作出不起訴決定。

不起訴決定書顯示，鐵東區人民檢察院認為，于萌犯罪情節輕微，僅以收藏、娛樂為目的，主觀惡性不大、涉案槍口比動能較低，且沒有其他違法犯罪行為，決定對于萌不起訴。

于萌說，他對這個結果比較滿意，對法院、檢察院的工作表示感謝。