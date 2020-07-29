【直播帶貨】付40萬元服務費銷售額僅3千元　浙江企業告直播公司

浙江寧波一間企業早前起訴直播公司，指對方主播「直播帶貨」成績欠佳，支付40萬元（人民幣．下同）服務費後，銷售額卻只有3000元。 經寧波江北區法院調解後，直播公司已退還部分服務費。

據了解，原告去年與被告簽訂《雙十一網絡直播間推廣協議》，約定由被告指定旗下知名主播，在2019年11月11日為原告進行產品直播推廣，當日應完成不低於100萬元的銷售額。惟由於主播檔期衝突，雙方口頭協商後，安排另一名新晉主播接手「直播帶貨」。

內地近年有不少主播參加「直播帶貨」活動。（中新社）

結果新晉主播完成四場直播後，僅達成3000元銷售額。原告認為支付40萬元服務費，銷售額卻如此不理想，甚至錯過「雙十一」銷售黃金期，遂向法院提告，要求判令被告退還40萬推廣服務費並賠償損失。

原告一方認為被告未與其協商就更換主播，新晉主播的網絡受歡迎程度與服務費金額不匹配，要求退還服務費。被告一方則認為更換主播是雙方認可，而且簽署的協議未對銷售額不達標約定違約責任，服務費不應退還。

法庭查明，雙方的協議只約定預期銷售額及達標後的提成比例，並未約定不達標是否承擔責任，也沒有約定不同受歡迎程度主播的服務費。雙方最終在法官安排下達成調解，被告退還部分服務費。

（綜合報道）