【冇人性】男子不滿女友曾談過戀愛　迫其與狗性交　判囚7年

北京豐台區一男子劉亞楠因對女友曾談過戀愛感到不滿，不僅多次強姦對方，還迫她與寵物狗發生關係。這名男子最終涉嫌猥褻及強姦，被警方逮捕。 近日，該案文書在網上公開，一審劉亞楠因強制猥褻罪和強姦罪獲刑7年，他提出上訴後，北京市二中院於2020年6月28日終審維持原判。

據中國裁判文書網公開資料，劉亞楠1988年出生於北京，大學畢業後到某公司擔任銷售經理。受害者陳某稱，她與劉亞楠在2018年3月相識，4月確定情侶關係，同年6月中旬她搬到劉亞楠家居住。期間，劉亞楠多次詢問她之前的戀愛經歷，並對其辱罵和毆打。

劉亞楠的女友陳某被逼與一隻法國鬥牛犬性交。（示意圖／資料圖片）

2018年7月初，劉亞楠翻看陳某的網絡帳號後，又問她曾有幾個男朋友，她稱有兩個，劉亞楠不信，並打她的臉，陳某擔心繼續被打，便說談了4個。過了1個小時，劉亞楠稱他愈想愈生氣，便勒住陳某的頸部辱罵。及後，劉亞楠強行要求陳某與他的法國鬥牛犬性交，陳某脫逃不遂，劉亞楠便用狗的生殖器插入被害人陰道，他自己隨後也強姦了陳某，期間還全程用手機錄影。

冰棒插入女友陰道 問女友父要不要看錄影

陳某稱，過程中她一直在哭，並說要報警，但劉亞楠威脅如果報警就把影片發給陳某父母，陳某便沒有即時報警。劉亞楠供稱，他7月下旬還將冰箱裏的冰棒插入陳某的陰道，並當面詢問陳某的父親要不要看陳某與狗性交的影片，陳某父親當場心臟病發作坐著喘氣。

由於無法再忍受劉亞楠的行為，陳某決定搬回自家居住。然而，2018年7月28日晚，劉亞楠到陳某家附近，將陳某找回並對其強制猥褻和強姦。

劉亞楠常對陳某使用暴力。（示意圖／資料圖片）

至於為何屢受強暴卻依然住在劉亞楠家，陳某表示，自己由於同居後經常遭受毆打，在當年6月底就提出分手，但劉亞楠曾幫她還過3萬元（人民幣．下同）的卡債，便要求她還錢。陳某從2018年8月開始，每半個月還給劉800元，且還錢當日須住在劉亞楠家中，劉亞楠又禁止陳某提前還錢。

2018年8月13日，劉亞楠被警方拘捕。一審法院認定劉亞楠犯強制猥褻罪，判處其有期徒刑4年；犯強姦罪，判處其有期徒刑3年6個月；數罪並罰，決定執行有期徒刑7年。劉亞楠提起上訴之後，北京二中院駁回上訴，維持原判。

（綜合報道）