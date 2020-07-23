多名女大生稱遭浙大強姦案主角猥褻　校方：未接到類似舉報

浙江大學一名少數民族學生努爾特·巴特爾在今年4月因犯強姦罪被法院判處緩刑，校方日前也發公告指，對努某作出留校察看處分，但保留學籍，引發輿論反彈。 及後，又有多名女大生出面表示，自己亦遭到努爾特性侵。對此，浙江大學表示，校方未接到類似舉報，具體情況校方將繼續通報。

努某犯強姦罪被輕判。（微博）

據此前報道，4月17日，杭州西湖法院判處努爾特1年半徒刑，緩刑1年半。6月8日，根據《浙江大學學生違紀處理辦法》第十七條第一款第三項規定「被判處有期徒刑被宣告緩刑的，給予留校察看或者開除學籍處分」，鑒於司法部門認定努XX系犯罪中止、具有自首情節，校學生獎懲委員會會議表決決定給予努XX留校察看處分。

據內媒《新京報》周三（22日）報道，至少9名曾與其有接觸的女生表示，自己在不同場合曾遭其猥褻。這些女生與努爾特在網絡上結識，均自稱在相約出遊後遭到侵害。

浙大對努爾特僅作出留校察看處分。

大學生小玉（化名）說，2019年4月19日，自己用社交軟件結識努爾特，隨後兩人互加微信。聊天截圖顯示， 4月19日，小玉和努爾特見面，先逛浙大校園，之後又先後去咖啡廳、商場，最後，努爾特提議到酒吧。當晚8時，兩人來到一間酒吧。小玉回憶，自己喝完1/4樽伏特加後，便有醉酒感覺。晚10時左右，小玉被帶到一間酒店，她醒來後才發現自己躺在酒店的床上。

另名女大生盛晴（化名）稱，2019年10月，她在社交軟件上認識努爾特。幾番交談以後，努爾特邀請其去酒吧。盛晴覺得，都是浙大校友，而且同行還有好幾個朋友，加之對努爾特印象不錯，於是應邀前往。當晚12時左右，盛晴上完廁所回來後，發現其他朋友都離開座位去別處，只有努爾特還在原處。此時努爾特主動坐到其身邊，開始摟盛晴的的腰，隨後又做出更為出格的猥褻行為，「我尖叫着掙扎，然後逃跑了」。

另有兩名自稱曾被努爾特猥褻的女生也表示，自己的遭遇發生在酒局之後。一位女生稱，2019年9月，自己在一場酒局結束後和努爾特一起打車回學校。努爾特在的士後座對其「非常暴力地」強吻、撫摸。女生以報警相威脅，他才作罷。

對於這些女大生自述的遭遇，浙江大學一名工作人員向內媒表示，校方未接到類似舉報，具體情況校方將繼續通報。

此前周二（21日）下午，浙大官方微信再次通報稱，6月8日，根據《浙江大學學生違紀處理辦法》第十七條第一款第三項規定「被判處有期徒刑被宣告緩刑的，給予留校察看或者開除學籍處分」，鑑於司法部門認定努XX系犯罪中止、具有自首情節，校學生獎懲委員會會議表決決定給予努XX留校察看處分。「針對網上反映關於該生的相關情況，學校高度重視，立即啟動了後續調查。」

（綜合報道）