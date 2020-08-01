蘇州攤販為救人丟低一車西瓜在路邊　城管花200元全部買走

近日在江蘇蘇州，一名男子在路邊擺攤賣西瓜時，看見前方有人身體不適，於是衝上前背起對方送到醫院。當攤主從醫院返回，卻發現自己留下的西瓜攤已被城管「查扣」。 不過令他意外的是，城管最終表示會出錢買下全部西瓜。

一名攤販在擺攤期間看到有路人身體不適，將對方背到醫院，留下自己西瓜攤在路邊。（影片截圖）

綜合內媒報道，事發在7月24日，一名騎電動三輪車的男子在蘇州高新區潯陽江路附近賣西瓜。路邊的監控片段顯示，他突然快速朝馬路對面跑去，同時叫上一旁的路人一起衝過去。十幾秒後，西瓜攤攤主背起一名男子衝出來，奮力向外跑。

一名熱心路人隨後幫攤主守住西瓜攤。但15分鐘後，兩名城管隊員走過來，路人向對方解釋說，「攤主看到一位男士，估計是中暑還是身體不舒服，然後背起他送醫院去了。」由於當時下起了雨，為了避免西瓜被雨水淋壞，城管隊員將西瓜全部搬上了巡邏車。

40分鐘後，西瓜攤攤主回來了，看到站在三輪車旁的城管隊員，有些不知所措，以為西瓜被查扣。他急忙解釋稱，當時自己看到有人暈倒了，心急救人才會將三輪車丟在路邊，希望城管隊員能手下留情。

城管隊員詢問攤主全部西瓜估值多少錢，攤主則回答稱「一百六七十吧」。城管隊員隨後表示：「你剛才也是做好人好事，這兩百元你拿走，西瓜我們帶回去了，我們買下來了。下次注意，這邊不要擺攤，擺在這邊影響交通的。」執法記錄儀畫面顯示，城管拿出現金給攤主，對方接過後感到很意外。

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