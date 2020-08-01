內地基金管理公司爆桃色醜聞　總經理與女下屬被妻子捉姦在床

內地基金管理公司「博時基金」近日驚傳發生桃色醜聞，總經理歐某被妻子舉報與女下屬李某「長期通姦」。網上更有「捉姦」的片段流出，歐某與李某在房間的床上被「人贓並獲」。 博時基金事後發聲明指已啟動調查並會嚴肅處理，又稱相關人員已經離職，強調公司各項經營業務正常開展不受影響。

歐某妻子發送予全公司的內部電節，控訴丈夫與女下屬出軌。（微博）

據歐某妻子發送予全公司的內部電郵指出，她實名舉報丈夫歐某與公司員工李某「長期通姦，嚴重傷害雙方家庭」，又稱歐某「用公司資源為自身謀取不正當利益」。歐某妻子更有提到，歐某與李某在7月10日被「人贓並獲」，地點是夫妻共有位於深圳南山區的私人住宅。歐某妻子表示，當時李某仍然態度囂張，不但揚言「你能拿我怎樣樣」，甚至動手致她受傷，「以上事件有錄音、視頻、醫院檢查報告和公安局出具的紀錄為證」。

至於網上流傳的「捉姦」片段，一名黑衣女子在警員的陪同下進入一個單位後，徑直前往臥室。臥室床上有一名藍衣男子和一名白衣女子，據稱就是歐某與李某。歐某妻子進入房間後，床上的李某連忙用被子遮擋臉容，而歐某妻子則憤而上前與李某發生肢體衝突。歐某妻子的同行人員上前將歐某妻子及李某分開，歐某則全程站在一旁，既沒有阻止妻子，也沒有保護李某。

公開資料顯示，博時基金總部位於深圳，於1998年7月13日成立，注冊資本達2.5億元（人民幣．下同，是中國首批成立的五間基金管理公司之一。博時基金更是現時中國資產管理規模最大的基金公司之一，管理資產總規模超過1.1576萬億元，亦是螞蟻金服、螞蟻財富的戰略合作伙伴。涉事的歐某於2011年加入博時基金，曾任特定資產管理部副總經理、社保組合投資經理助理，離職前是公司董事總經理兼特定資產管理部總經理、權益投資GARP組負責人、年金投資部總經理、絕對收益投資部總經理、社保組合投資經理。

（綜合報道）