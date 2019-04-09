黑龍江男舉報妻子與鎮長通姦　行車紀錄儀拍下親熱脫衣影片

黑龍江一名男子近日在網上舉報，其前妻、牡丹江市溫春鎮黨委副書記翠花（化名）在跟他離婚前，長期與該鎮鎮長劉某有不正當男女關係。 男子拍下的影片顯示，翠花與劉某在一個住宅單位內接吻、脫衣，狀甚親熱。翠花則就此解釋道，她與劉某只是普通的同事，而影片是劉某一次醉酒下的「意外」。

楊男提供的影片顯示，在一個疑似住宅的單位內，一身穿連身裙的女子（翠花）為一名高瘦男子（劉某）打開房門，二人短暫交談後，便在門口接吻、脫衣，狀甚親熱。（影片截圖）

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舉報者楊男表示，他與劉某私交甚好，曾邀請對方到家中做客，因此認識其妻子翠花。此後，劉某和翠花又在同一政府部門工作，沒想到兩人慢慢發展為情人關係。

楊男表示，對於兩人的行徑感到十分氣憤，發現妻子出軌也是偶然，「可能是上天的安排」。他憶述道，2016年某日，車上的行車記錄儀損壞，原本打算拿回家修理檢查，但是沒修好就順手把行車記錄儀放在家中。由於記錄儀一直連著電線，由此便自動記錄下妻子與劉某在自己家中約會的一幕。

多次向政府舉報未獲答覆

楊男提供的影片顯示，在一個疑似住宅的單位內，一身穿連身裙的女子（翠花）為一名高瘦男子（劉某）打開房門，二人短暫交談後，便在門口接吻、脫衣，狀甚親熱。

楊男稱，影片拍攝時間為2016年8月，由於兒子當時正備戰高考，為了不讓他分心，楊男選擇隱忍，直至2018年1月才離婚。他又說，自己於2018年開始就此事先後向溫春鎮政府、牡丹江市西安區政府反映情況，並且提供影片，至今未得到官方答覆。

前妻反駁：兩人只是普通同事

翠花則就事件回應道，影片中的情況只是一次「意外」。當時劉某喝醉，到其家中取東西，因酒力發作才出現影片中親密的行為，「只有這一次。」她強調，自己與劉某並非通過楊男認識，而是工作中認識的，二人僅是普通的同事關係。

翠花直言相關單位已接到他的舉報，亦已作出調查，「如果有（不當關係）不可能不處理。」她又道，與前夫楊男於2018年1月份協議離婚，兒子歸對方撫養，自己則「淨身出戶」（不分配共同財產），「我不明白他（楊某）為什麼這樣毀壞我的名聲，我淨身出戶也不存在經濟上的糾紛，是個男人都不會這樣做。」

資料顯示，翠花現任溫春鎮黨委副書記，劉某目前已經退休，不再擔任鎮長職務。