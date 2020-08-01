傳微軟擬收購抖音海外版TikTok美國業務　字節跳動稱不評論猜測

彭博早前引述消息人士指，美國微軟公司正與抖音海外版TikTok的母公司字節跳動，就收購TikTok美國業務展開談判。 據內地傳媒報道，字節跳動在最新的回應中表示，不對謠言或猜測發表評論。

微軟據報正與抖音海外版TikTok母公司字節跳動，就收購TikTok美國業務展開談判。（路透社）

據此前報道，TikTok將中國業務在香港或上海上市，同時考慮將非中國業務在歐洲或美國上市。但與此同時，美媒報道美國總統特朗普近日表明，不排除會封殺TikTok，以行政命令的方式禁止其在美國營運，甚至可能強制字節跳動出售TikTok的擁有權。報道指，微軟TikTok洽商，希望將對方收歸旗下，避過遭全面封殺的情況。

字節跳動就回應指不對謠言或猜測發表評論，並強調對TikTok的長期成功充滿信心。字節跳動又稱，數億用戶在TikTok上抒發創意，平台上的創作者也在此獲得收益。TikTok持續致力於保護用戶的隱私和安全，將繼續努力為數千萬家庭帶來歡樂，為平台上的創作者帶來有意義的事業。

特朗普表明不排除會封殺TikTok，以行政命令的方式禁止其在美國營運。（美聯社）

事實上，早在7月初，美國國務卿蓬佩奧表明美國正在考慮封禁TikTok，理由是威脅國家安全。TikTok隨後就發聲明，強調用戶體驗的安全性永遠是第一位，「我們從來沒有給中國政府提供任何用戶數據」。中國外交部發言人汪文斌日前被問到TikTok時亦有提到，中國政府一貫要求中國企業在依法合規的基礎上展開對外經濟合作，批評美國沒有任何證據的情況下，對中國企業做「有罪推定」並發出威脅，「暴露了美方所謂維護公平、自由的虛偽性，違反了世貿組織開放、透明、非歧視原則，不利於美國民眾和企業利益」。

（綜合報道）