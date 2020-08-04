【家庭悲劇】不堪丈夫長期家暴　廣西婦與子女聯手殺人拋屍

廣西賀州平桂區法院近日審理一宗家庭悲劇，丈夫何某對妻子陳某及一對子女長期家暴，最終陳某與子女聯手，趁何某熟睡之際將其殺死並拋屍小樹林。 陳某及兒子均因犯故意殺人罪，分別被判處有期10年及6年，女兒則另案處理。

案情指，陳某多次遭受何某家暴，例如在2018年7月，何某就因毆打陳某而兩次被警方行政拘留。去年2月26日，陳某不堪長期家暴，與子女商量後決定殺死何某。翌日凌晨，陳某趁何某在家中一樓房間熟睡之機，用繩子將何某捆綁起來。

內地已有專門的《反家庭暴力法》。（中新社）

陳某叫來子女後，用枕頭捂住何某嘴巴，何某驚醒後反抗並大聲呼救，子女就分別按住何某手腳不讓他掙扎。與此同時，兒子用事先準備的小刀刺向何某頸部，陳某則在房間門後拿起一把鐵錘，朝何某頭部連續擊打。殺死何某後，陳某清洗房間內牆壁處的血跡，並於當晚將屍體用被子包裹好並用繩子捆住，與兒子一起拋屍至屋後200米處的小樹林。陳某又於翌日將何某的床鋪拆掉，連同衣物、棉被、鐵錘、繩子等物品丟進灶台燒毀。

經鑑定，何某頭部因遭受鈍器致顱腦嚴重損傷死亡，全身多處損傷為銳器、鈍器共同作用形成。陳某於同年3月5日主動到公安機關投案，並如實供述罪行。

法院審理後認為，陳某及兒子因不堪忍受何某的長期家庭暴力，故意非法剝奪他人生命，構成故意殺人罪。在共同犯罪中，陳某提起犯意並積極實施犯罪行為，起主要作用，是主犯。兒子起次要輔助作用，是從犯。何某對陳某及子女長期家庭暴力，對本案的發生負有過錯責任，故被告可以酌情從輕處罰。

（瀟湘晨報）