哈爾濱倉庫坍塌｜被困9人全部遇難　前租戶早有預感塌樓提前搬走

黑龍江哈爾濱昨日（4日）一間食品公司倉庫的部分樓體發生坍塌，致9人被困。截至今日（5日）4時50分，救援人員將9名被困人員全部搜出，均無生命跡象。 目前，事故房屋所有人、承租人、出租人均已被控制，哈爾濱市政府啟動事故調查。

8月4日，相關部門在坍塌倉庫現場組織救援。（新華社）

央視新聞畫面顯示，坍塌建築的樓體上有「鳳軍玻璃」的公司標誌，但目前涉事建築是哈爾濱玉手食品有限公司的倉庫。坍塌事故發生後，哈爾濱鳳軍汽車玻璃有限公司李姓負責人向內媒表示，他早在一個多月前就搬走了，「我就知道要塌，早先就要塌，我嚇得趕緊搬走了。」

李姓負責人介紹，他原來是租來當倉庫的，後來看到房子有危險就搬走了。「涉事倉庫原來是平房，後來蓋了幾層樓，可能是沒搭結實，就塌了。樓層預製板跨度太大，中間有塌陷跡象。」

他還透露，現在倉庫的「管事人」叫王美三。工商信息顯示，哈爾濱市玉手食品有限責任公司成立於1996年10月17日，法定代表人為王美三，公司經營範圍為冷庫租賃和農副產品經銷（不含糧油）等。

早前也有現場目擊者表示，坍塌前，事發建築正在裝修，「施工（人員）拆牆，把牆推倒了。」

據悉，相關部門已經成立專班，處理死者善後事宜，涉事房屋相關責任人正在配合警方詢問取證，事故具體原因仍在調查。黑龍江省委副書記、省長王文濤要求要盡快查清原因，嚴查事故背後違建、違章施工等問題，嚴肅追責問責。

（澎湃新聞／哈爾濱發布）