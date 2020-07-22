【年久失修】四川古鎮百年老屋垮塌釀1死　村民冀政府維修屢被拒

四川省瀘州市合江縣福寶古鎮一間百年老屋上周六（18日）發生垮塌事故，有2名男子被埋，其中1人經搶救無效死亡。 據悉，垮塌的民居是國家重點文物保護單位，因年久失修一直存在安全隱患，近日當地連續遭遇暴雨天氣，造成其地基位移，加快了房屋的垮塌速度。

四川省瀘州市合江縣福寶古鎮的百年老屋發生垮塌事故，造成1死1傷。（封面新聞）

據內媒報道，發生垮塌事故當日早上，當地政府曾通知，因房屋隨時有垮塌危險，要求房屋內的住戶立即搬離。惟當日中午時分，五旬陳姓男子和其侄兒搶搬電器時，房屋突然發生垮塌，二人被困。最終陳男經搶救無效死亡，其侄兒受傷。

據住在古鎮的村民高緯德介紹，福寶古鎮老屋的產權分為四類。一類是擁有私人產權的民房，第二類是歸國資局管轄的國有資產，第三類是歸福寶鎮鎮政府管轄的公有資產，第四類是歸文廣旅局管理的資產。儘管已經上百年的歷史，時至今日，福寶古鎮大多數房屋都有人居住，當中既有擁有產權的居民，也有從公家租住的住戶。

高緯德租住的房屋產權也屬於國有資產，每個月他會交100元（人民幣．下同）的給相關單位。報道指，據當地人介紹，今次垮塌的老屋正是對外租住的國有資產。

維修加固房屋費用高、門檻多

另一名村民熊東其也在古鎮居住，房屋自曾祖父留下，祖上四代人都曾在此安居。面對日漸敗壞的老屋，熊東其很想維修加固，十多年前他就和妻子開始計劃，但面對一道道審批「門檻」和高昂的維修費用，夫婦二人只得作罷。

和熊東其有同樣想法的住戶不在少數，連續暴雨後，村民鄧強的老屋屋頂漏水嚴重，雨水沿著木板漏到樓下，不僅影響了自家生活，也影響樓下其他住戶。今年7月6日，鄧強通過網絡問政諮詢「福寶古鎮老街老屋拆除維修等問題」。經過轉達後，福寶鎮政府答覆稱「古鎮古街房屋存在安全隱患的，由戶主提出書面申請，行業部門工作人員現場勘察，提出改建或重建意見，按照原面積、原高度、原風貌不變，修舊如舊的原則進行維修加固或改建。」

村民陳再雲租住的房子產權則歸鎮上所有，陳再雲說，他從小就在這一片長大，對此處有很深的感情，不捨得搬離。但因為年久未修，福寶古建築群不少老房日漸破敗，牆皮脫落，房梁傾斜，房頂瓦塊掉落，下雨漏水，所謂的文物保護單位房屋也成了「危房」。

陳再雲認為，既然政府已經將福寶古建築群界定為文保單位，就應該主動對其進行保護和修葺，而不是任由房屋破敗下去、任由百姓在危房的屋簷下承受巨大的風險。因此他不止一次向鎮政府反映上述情況，希望有關部門能重視保護好這些老屋，可惜多年來效果不佳。

四川合江福寶鎮迄今整體完好保留著明清時期山地場鎮的歷史原貌，是難得明清山地場鎮建築實物見證。（資料圖片/中新社）

當地政府指維修古鎮工程龐大

據陳再雲透露，在經歷了前一天的房屋垮塌埋人事件後，陳再雲7月19日再一次找到鎮政府建管辦主任姚林學，向他反映情況，再次逼問老屋是否有統一的整改維修方案。但姚林學的回覆稱，古鎮屬於國家文保單位，維修要通過文物管理部門審批，並且要有方案、需由專家進行設計，要考量是否達到「修舊如舊」的效果等；而福寶屬於山區小鎮，財力比較薄弱，稅收比較少，維修古鎮是龐大的工程，沒有千萬上億的基金，政府不敢擅自維修的；此外，涉及到國有資產和民房的老屋，則需要各自負責修繕。

合江縣文物保護中心一名工作人員則表示，福寶古建築群於2019年10月被公布為第八批全國重點文物保護單位，目前正在進行主體建築的保護規劃和維修設計方案編制工作。但本次保護維修方案主要針對福寶古建築群的「三宮八廟」等主體建築，相關的民房和地方公有資產等並不在此次規劃方案。

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