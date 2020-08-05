【26年冤獄】張玉環獲釋返鄉與家人團聚　將申請700萬元國家賠償

江西南昌男子張玉環涉嫌故意殺人案，江西高院於周二（4日）再審宣判，最終以「原審判決事實不清，證據不足」，宣告張玉環無罪。已經被羈押長達9778天（約26.7年）的張玉環，是截至目前公開報道中被羈押時間最長的申冤者。 張玉環被宣告無罪釋放後，當日返回家鄉與家人團聚。張的代理律師尚滿慶表示，將幫助他申請約700萬元（人民幣．下同）國家賠償。張玉環本人則表示，除了申請國家賠償，還希望政府能幫他解決住房問題，能給他分一些田地，讓他有個安身之所，好好孝敬母親。

張玉環無罪釋放後，他的家人前來迎接。（澎湃新聞/影片截圖）

周二下午，張玉環回到闊別近27年的江西南昌進賢縣枕頭嶺張家村，他的母親張炳蓮、前妻宋小女和兩名兒子在村頭迎接他。當日晚間，張玉環在家中接受內媒採訪時表示，他曾想過自己會有平冤的這一天，「這是遲早的事，遲早會還我清白，正義會遲到但是不會缺席。」

張玉環表示，他希望政府能幫他解決房子問題，「我沒有房子，我兒子也沒有房子，希望能給我安置房，給我一個安身的地方。我還要在家中孝敬老娘，我這麼多年都沒有孝敬她。這麼多年，我沒有做到做父親的責任，也沒有做到一個做兒子的責任，我兒子埋怨我恨我，我也理解。」至於安身的住址，張玉環說，「有拆遷房更好，我這裏的房子都倒掉了，住不了。還希望政府把我的田、兒子的田、孫子的田都分給我。」

談及26年的冤獄，張玉環稱，他在監獄中寫過五六百份申訴狀，吃了很多苦，也受了很多委屈，「但是政府能給我平冤昭雪，要感謝黨的政策逐漸完善了。」他說，事情已經發生了，事情已經過去了，「我接受他們（經辦案件單位）的道歉。」

張玉環透露，他會申請國家賠償，並委託律師來代理。談及未來生活打算，張玉環再次提到政府幫他安置房屋的請求，「我現在就想政府能給我批點房子和田地，孝敬老娘。現在我都變得和傻子一樣，出去東南西北都分不清，已經完全和社會脫軌了。」

張玉環（右）出事前與妻子的合照。（澎湃新聞）

據此前報道，張玉環1993年10月27日被指控涉嫌殺害兩名男童而被捕，此後被判決死刑，緩期兩年執行。張玉環多次上訴，堅稱自己無罪，曾遭到刑訊逼供。江西高院最終在2019年3月1日對該案作出再審決定。

及至今年7月9日，江西高院第四審判庭公開開庭再審張玉環案，省檢察院出庭檢察員當日在庭上表明建議改判無罪，認為原審認定的物證證明力不足，三份物證都不能直接證實張玉環有實施犯罪行為，全案沒有任何客觀證據。檢察員又提到，張玉環的兩份有罪供述前後矛盾，作案地點、手段、拋屍時間等重要環節都有重大差異，真實性存疑，原審判決僅以一份有罪供述定罪，先供後證，與事實不符。

最終，法院在8月4日作出了前述判決，宣告張玉環無罪。宣判後，江西省高級人民法院有關負責人代表該院向張玉環賠禮道歉，並告知其有申請國家賠償的權利。

江西省高級人民法院有關負責人代表該院向張玉環賠禮道歉。（網上圖片）

（澎湃新聞）