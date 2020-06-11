台南雙屍命案｜判9次死刑終逆轉無罪　疑犯謝志宏坐牢19年提補償

2000年台灣台南縣歸仁鄉發生一女一男遭人以利刃刺死的案件，疑犯謝志宏與郭俊偉均被判死刑。其中謝志宏在一、二審共9次被判死刑，8年前定讞，他被羈押在台南看守所長達19年。直到台南高分檢於2018年9月以檢察官發現全案還有新事實、新證據，認定謝志宏應受無罪判決，聲請再審。這也是台灣司法史上檢察官第二次為死刑定讞案件聲請再審。 5月15日，台南高分院改判謝志宏無罪，因檢辯雙方未上訴最高法院，全案本周四（11日）定讞。謝志宏的辯護律師表示，近期內將向台南高分院提出刑事補償的聲請。

台南高分院合議庭上月逆轉判謝無罪，檢方未上訴定讞，謝志宏開心說，終於可以展開新的人生。（聯合新聞網）

綜合台媒報道，41歲的謝志宏目前是汽車零件送貨員，他被改判無罪後展開生涯規劃，考慮自己出來創業。謝志宏表示，當年在獄中未能送父親最後一程，是人生最大遺憾，父親當年返回大陸廣西探親，自己年少時愛玩未跟去，一直很掛心，如今與堂姐取得連繫，預定明年帶母親赴大陸廣西認祖歸宗。

謝志宏辯護律師涂欣成表示，謝志宏無罪定讞後，律師團將開會研商，近期內將向台灣高等法院台南分院提出刑事補償的聲請；依刑事補償法規定，1天補償金額是1000元至5000元（新台幣．下同）。謝志宏被羈押19年，若依1天最高5000元計算，可獲賠逾3000萬元，但如何賠償，由法院裁定。

謝志宏在聲援團體的簇擁下走出台南高分院後，向台南高分院深深三鞠躬。（中央社）

台南高分院合議庭審判長黃建榮說明案情時表示，全案檢辯立場一致不爭執，但不利於謝志宏的有3項指控，分別是警詢2次的自白、同案的郭俊偉（死刑定讞）指證，以及死者刀傷不排除1人以上所為。

黃建榮指出，謝志宏2次警詢都沒有錄音錄影資料，幾乎無其它資料可供調查，警方違反刑事訴訟法，基於人權保護及公共利益的維護，謝志宏的自白無證據能力。

至於郭俊偉指控謝志宏參與犯案且通過測謊，黃建榮表示，測謊是補強參考，不能以測謊結果就認定郭俊偉證述可信，何況郭俊偉經鑑定具「反社會人格」，測謊結果的可信度有疑。

對於當時法醫鑑定死者刀傷深淺不一不排除1人以上所為，黃建榮說，不排除1人以上所為，但也有可能是1人，所以2名死者也有可能是郭俊偉1人所殺。因此，合議庭認定謝志宏否認犯案，辯解有據，撤銷謝志宏有罪判決，宣判無罪。檢方未上訴，全案無罪確定。

（聯合新聞網／中央社）