歸家母親百米外驚聞女兒慘叫　江蘇少女遭陌生人當街持刀割喉

江蘇無錫近日發生一宗駭人聽聞的血案，一名17歲少女當街被陌生男子持刀割喉。據內地傳媒報道，少女事後被診斷為氣管割裂傷、全身多發刀刺傷及頸部刀刺傷，至今仍然在深切治療部留院，尚未脫離危險期。

少女當街被陌生男子持刀割喉。（影片截圖）

據報道，事發在周二（4日）晚上，從網上流傳的照片所見，一名滿身鮮血的少女坐在地上，旁邊一名相信就是疑兇的男子，正用手按住少女的頸部及額頭。現場片段亦顯示，男子行兇後一直脅持少女，與此同時四周有大批警察。

少女母親李女士指，當晚約8時半，女兒表示要離家遊玩，「我當時也快到家了，也就幾分鐘的樣子。當時距離街上（出事地點）大概100 多米，我就聽到了女兒的叫聲。我趕緊跑過去，看到一名男子正掐著她的脖子，那時候身上還沒有血，（兇手）不讓我靠近。我當時就報警了。」

男子脅持少女後，大批警察在場戒備。（現代快報）

李女士又稱，男子先是脅持女兒並進入屋苑，隨後女兒一度成功逃出，但未幾又再被抓住，「小區裡面比較黑，我正找他們，就看到女兒自己跑出來了，當時身上全是血。我朝着女兒那邊跑，突然那個男的就衝出來了，立馬抓住我女兒，他拿著刀不讓我靠近。」警方趕到後，一開始仍不敢貿然靠近，男子其後就在警方稍微靠近時，用將少女的頸部割傷，「脅持了我女兒大概 40 分鐘，後來警方就鳴槍了。」

少女傷勢嚴重，至今仍未脫離危險期。（現代快報）

對於有網民指男子可能是少女的男朋友或追求者，李女士予以否認，「我不認識那個男生，女兒也不認識他。女兒現在是有男朋友的。」少女繼父張先生則指，男子家屬目前並未現身，警方仍在調查中，「巨額醫療費我們現在承擔不起，希望兇手家屬表個態，人已經傷成這樣了，到底是甚麼態度，和我們講一下。」

（綜合報道）