【北京殺醫案】案發至行刑不足四個月　孫文斌割喉殺女醫生今伏法

北京民航總醫院去年底發生一宗殺醫慘劇，急症室的值班女醫生楊文被病人家屬孫文斌持刀割喉，最終經搶救無效身亡。孫文斌犯故意殺人罪，今年1月16日被法院一審判處死刑。 案件歷經上訴、二審維持原判、報請最高人民法院核准及裁定核准後，孫文斌在周五（3日）被執行死刑。

北京民航總醫院去年12月發生一宗殺醫的慘劇。（紅星新聞）

案發去年12月24日早上6時許，孫文斌持刀闖進民航總醫院，他是在該院急診科留院觀察的95歲女病人的次子。據此前內地傳媒披露，孫文斌母親正是由楊文接診。但由於家屬拒絕一切檢查，僅要求靜脈註射，孫文斌母親的病情未有好轉，家屬亦因此認定是楊文醫療失誤。

檢方在庭上公布的案情亦指出，孫文斌及親屬將其母親送至民航總醫院治療，孫文斌不滿楊文的治療，懷恨在心、意圖報復。孫文斌其後就在急診搶救室內，持事先準備的尖刀反覆切割、紮刺值班醫生楊文的頸部致其死亡。

孫文斌被法院一審判處死刑。（微博）

值得一提是，從案發至孫文斌被執行死刑，全案僅需時不足4個月，從案發至一審宣判亦只花了23天，時間上甚至比一般刑事案件的30天拘留期限更短。事實上官方傳媒《央視》曾對此發表評論，指公安機關用從快辦案回應社會關切，快並不違背法律，辦案快還是慢，決定因素是案情。孫文斌案的犯罪情節極其惡劣、後果極其嚴重，但案情並不複雜，其犯罪動機、行為、後果等都很清晰，是案件得以從快辦理的前提。

（綜合報道）