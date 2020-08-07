湖南婦舉報亂倒建築垃圾後遭報復　兩歲大兒子被砍腮腺外露

湖南邵陽市雙清區的陳女士舉報有渣土車亂倒建築垃圾後，當晚就遭到一名男子上門報復砍傷，不但67歲的父親及64歲的母親均告受傷，甚至兩歲大兒子的面部更被砍至露出兩排腮腺。 目前涉案的顏姓男子已被當地檢察院審查起訴，雙清區宣傳部近日的回應則指雙方積怨已深，舉報電話是導火線。

村中池塘及空地經常有渣土車前來傾倒建築垃圾，嚴重影響村民正常生活和村容村貌。（影片截圖）

據陳女士丈夫介紹，陳女士家住雙清區石橋鄉大坡村，村子周邊全被開發，以致村中池塘及空地經常有渣土車前來傾倒建築垃圾，嚴重影響村民正常生活和村容村貌，村民為此苦不堪言。為阻止渣土車往村裡倒垃圾，村民不時打電話舉報，但效果不彰。事發在4月14日晚上，陳女士見到又有渣土車前來傾倒建築垃圾，於是就向村幹部打電話投訴，同時舉報予當地渣土辦。

結果就在與渣土辦通電話後不久，一名顏姓男子闖入陳女士家中。陳女士被砍傷倒地後，對方亦砍傷陳女士身邊的兩歲大兒子，一刀將其面部直接「砍開」，兩排腮腺外露，聞訊趕來的陳女士父母亦被砍傷。

有內地傳媒引述知情人士透露，該名男子是陳女士的鄰居，平時並無矛盾，「兩個渣土車司機當時就把兇手喊過來了，司機把垃圾倒在這裡是交了60元一車給兇手，說是保護費，他們敢在這裡倒，就是有恃無恐，倒了接近一年了。」

陳女士兒子的面部更被砍至露出兩排腮腺。（微博）

傷勢最嚴重的是陳女士及其兒子，二人至今已歷經四次手術。據陳女士丈夫提供的文件，雙清區檢察院已收到顏某及另外一名劉姓男子涉嫌故意殺人罪的案件材料。雙清區宣傳部在最新的回覆則指，顏某與陳女士因傾倒建築垃圾一事發生衝突，前者為洩私憤持刀將陳女士及其家人砍傷，「鄰居之間積怨已久，是因為傾倒垃圾引發。」

（綜合報道）