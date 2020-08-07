管虎執導拍攝抗美援朝電影《金剛川》　吳京已赴遼寧拍戲

內地知名導演管虎執導的抗美援朝題材電影《金剛川》，近日已獲國家電影局立項同意拍攝。 有消息披露，曾經主演電影《戰狼》系列的著名演員吳京已經趕赴遼寧丹東拍攝《金剛川》，其經紀人隨後亦證實吳京的確已加入劇組，但因簽署保密協議，不方便透露具體情況。

《金剛川》已獲國家電影局立項同意拍攝。（網上圖片）

據國家電影局的「電影拍攝製作備案公示表」，《金剛川》的梗概介紹是「三個視點講述一個故事：工兵橋修好又被炸毀再度修好……一個屹立不倒、令敵人費解的戰爭奇跡！」。內地傳媒報道則指，《金剛川》以抗美援朝作為歷史背景，由管虎、郭帆、路陽共同執導，並是吳京、張譯領銜主演，電影的敘事結構方式類似於主旋律電影《我和我的祖國》，由三個故事共同組成。

報道又提到，《金剛川》暫定於10月25日上映，部分場景更會將在朝鮮新義州取景，或可能是中朝合拍，「在現有體制下最大限度的致敬70年前跨過鴨綠江的那些年輕人」。

請點擊圖集瀏覽更多「抗美援朝」歷史圖片：

+ 8 + 7 + 6

事實上，近來在中美關係緊張的大環境下，官方傳媒央視在上月底亦在軍事頻道重播抗美援朝主題經典電影《上甘嶺》，被外界視作「意味深長」。此外，國家廣電總局電視劇司亦在7月17日召開全國廣電系統電視電話會議，提到要部署調度抗戰題材、抗美援朝題材、抗疫題材電視劇播出工作。國家廣電總局要求弘揚抗戰精神和抗美援朝精神，各省局加強播出工作宏觀調控和具體劇目把關指導，嚴格落實播前審查、重播重審制度。

（綜合報道）