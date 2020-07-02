紀念抗美援朝70周年　中國將為仍健在人員頒發紀念章

今年是中國派出「中國人民志願軍」抗美援朝70周年，官方傳媒報道，中國政府將以中共中央、國務院、中央軍委的名義，頒發「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年」紀念章。

據報道，符合資格的共有三種人員，包括有參加抗美援朝出國作戰，並且至今健在的志願軍老戰士老同志；出國為抗美援朝戰爭服務，並且至今健在的醫務、鐵道、運輸、翻譯人員，又或者有參加停戰談判等工作的人員，以及民兵、民工，新聞記者、作家、攝影等人員；1953年7月停戰後至1958年10月志願軍全部撤離朝鮮期間，在朝鮮幫助恢復生產建設，並且至今健在的人員。報道提到，在今年內去世的人，亦是合資格人士。

報道稱，此次人員統計采取組織統計和個人申報相結合的方式進行，以組織統計為主，個人申報作為補充。組織統計不能覆蓋且符合頒發條件的人員，可於7月25日前填寫年個人申報表，由本人或授權代理人向其戶籍所在地的縣級政府有關部門提交。經審核確認後，紀念章將10月開始陸續發放。

1950年6月25日，朝鮮戰爭爆發，朝鮮人民軍南下，一度攻陷漢城，但不久遭以美國軍隊為首的聯合國軍擊敗。聯合國軍更越過三八線攻入朝鮮境內，逼近中朝邊境。此後中國決定出兵支援朝鮮。10月下旬，中國人民志願軍渡過鴨綠江，和聯合國軍展開激戰，並最終將戰線維持在三八線附近。1953年7月27日，以中國人民志願軍、朝鮮人民軍為一方，聯合國軍為另一方，雙方在板門店簽署朝鮮停戰協定，宣布停戰。

（綜合報道）